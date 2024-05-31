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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский поедет в Сингапур на саммит по безопасности - Reuters

Зеленский поедет в Сингапур на саммит по безопасности - Reuters

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 10:31  •  2063 просмотра

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Зеленский посетит Азиатский саммит по безопасности в Сингапуре в эти выходные, чтобы обсудить помощь в обеспечении безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Азиатский саммит по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", который состоится в Сингапуре в эти выходные, сообщает Reuters со ссылкой на  шесть источников, передает УНН

Детали 

Ожидается, что помощь Украине в обеспечении безопасности станет одним из ключевых вопросов, обсуждаемых в этом году на главной конференции по безопасности в Азии. Среди участников конференции-министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Два источника сообщили, что Зеленский выступит перед делегатами "диалога Шангри-Ла" в субботу. 

Издание отмечает, что российская делегация не участвует в сингапурских встречах по безопасности с 2022 года.

Дополнение 

Зеленский заявил в среду, что россия все что пытаются сорвать саммит мира, который состоится в следующем месяце. По его словам, кремль оказывает давление на страны, чтобы те держались подальше от саммита.

В ближайшее время будет много коммуникации с партнерами по новым системам ПВО - Зеленский30 мая 2024, 18:13 • 89987 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаполитикаНовости Мира
reutersReuters
lloid-ostinЛлойд Остин
aziiaАзия
sinhapurСингапур
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша
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