Зеленский поедет в Сингапур на саммит по безопасности - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Азиатский саммит по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", который состоится в Сингапуре в эти выходные, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, передает УНН.

Детали

Ожидается, что помощь Украине в обеспечении безопасности станет одним из ключевых вопросов, обсуждаемых в этом году на главной конференции по безопасности в Азии. Среди участников конференции-министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.

Два источника сообщили, что Зеленский выступит перед делегатами "диалога Шангри-Ла" в субботу.

Издание отмечает, что российская делегация не участвует в сингапурских встречах по безопасности с 2022 года.

Дополнение

Зеленский заявил в среду, что россия все что пытаются сорвать саммит мира, который состоится в следующем месяце. По его словам, кремль оказывает давление на страны, чтобы те держались подальше от саммита.

В ближайшее время будет много коммуникации с партнерами по новым системам ПВО - Зеленский