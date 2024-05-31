Зеленский поедет в Сингапур на саммит по безопасности - Reuters
Киев • УНН
Зеленский посетит Азиатский саммит по безопасности в Сингапуре в эти выходные, чтобы обсудить помощь в обеспечении безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Азиатский саммит по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", который состоится в Сингапуре в эти выходные, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников, передает УНН.
Детали
Ожидается, что помощь Украине в обеспечении безопасности станет одним из ключевых вопросов, обсуждаемых в этом году на главной конференции по безопасности в Азии. Среди участников конференции-министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Китая Дун Цзюнь.
Два источника сообщили, что Зеленский выступит перед делегатами "диалога Шангри-Ла" в субботу.
Издание отмечает, что российская делегация не участвует в сингапурских встречах по безопасности с 2022 года.
Дополнение
Зеленский заявил в среду, что россия все что пытаются сорвать саммит мира, который состоится в следующем месяце. По его словам, кремль оказывает давление на страны, чтобы те держались подальше от саммита.
В ближайшее время будет много коммуникации с партнерами по новым системам ПВО - Зеленский30 мая 2024, 18:13 • 89987 просмотров
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Зеленский поедет в Сингапур на саммит по безопасности - Reuters
Украинские защитники контролируют 70% Волчанска, в городе продолжаются уличные бои - Волошин
Зеленский подтвердил обмен пленными с рф: домой вернулись 75 украинцев
Швеция предоставит Украине в течение трех лет 6,5 млрд евро в рамках соглашения о безопасности: что известно
На Херсонщине еще один мужчина подорвался на вражеской мине
"Делает участие для Китая сложным": Пекин заявил, что договоренности по Саммиту мира в Швейцарии не соответствуют его запросам
В россии заявили о новом обмене пленными с Украиной
Кажется, что россияне просто насмехаются над этой ситуацией: Зеленский о запрете бить по территории рф
На КПП "Ужгород" сегодня заработает модернизированное легковое направление
Блинкен: особенностью саммита НАТО будет "мощный пакет" для Украины
Популярные
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
В столице прогремели взрывы
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога
Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие
Публикации
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Зеленский поедет в Сингапур на саммит по безопасности - Reuters
Зеленский посетит Азиатский саммит по безопасности в Сингапуре в эти выходные, чтобы обсудить помощь в обеспечении безопасности Украины.
Украинские защитники контролируют 70% Волчанска, в городе продолжаются уличные бои - Волошин
Спикер ОСУВ "Хортица" рассказал, что украинские войска стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении и не дают россиянам возможностей закрепиться в Волчанске.
Зеленский подтвердил обмен пленными с рф: домой вернулись 75 украинцев
Украина провела обмен пленных с рф, в результате чего 75 украинцев вернулись домой, что подтвердил президент Владимир Зеленский.
Швеция предоставит Украине в течение трех лет 6,5 млрд евро в рамках соглашения о безопасности: что известно
Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму около 6,5 миллиардов евро в течение трех лет в соответствии с Соглашением о безопасности, подписанным президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.
На Херсонщине еще один мужчина подорвался на вражеской мине
В Миролюбовке Херсонской области 27-летний местный житель подорвался на российской мине, получив взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и осколочное ранение головы.
"Делает участие для Китая сложным": Пекин заявил, что договоренности по Саммиту мира в Швейцарии не соответствуют его запросам
Соглашения о мирной конференции по Украине в Швейцарии в следующем месяце все еще далеки от запросов Китая и общих ожиданий международного сообщества, что затрудняет участие Китая, говорят в Пекине.
В россии заявили о новом обмене пленными с Украиной
В России заявили, что провели обмен военнопленными из Украины. Предварительно домой вернулись 75 украинцев, но официальный Киев пока не подтвердил, что обмен состоялся.
Кажется, что россияне просто насмехаются над этой ситуацией: Зеленский о запрете бить по территории рф
Зеленский раскритиковал запрет на использование западного оружия для поражения целей в россии, заявив, что нелогично видеть, как российские террористы убивают украинцев, но не могут ответить, и обвинил россиян в том, что они просто насмехаются над этой ситуацией.
На КПП "Ужгород" сегодня заработает модернизированное легковое направление
В пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" на украинско-словацкой границе регистрация пассажиров и оформление транспортных средств возобновятся сегодня, 31 мая, с 14:00.
Блинкен: особенностью саммита НАТО будет "мощный пакет" для Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкин объявил, что этим летом на саммите НАТО в Вашингтоне будет "мощный пакет" поддержки Украины.