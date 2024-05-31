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Зеленський поїде в Сінгапур на саміт з безпеки - Reuters

Зеленський поїде в Сінгапур на саміт з безпеки - Reuters

Київ • УНН

 • 21344 перегляди

Зеленський відвідає азіатський саміт з безпеки в Сінгапурі в ці вихідні, щоб обговорити допомогу в забезпеченні безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський відвідає азіатський саміт з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла", який відбудеться у Сінгапурі цими вихідними, повідомляє Reuters із посиланням на  шість джерел, передає УНН

Деталі 

Очікується, що допомога Україні в забезпеченні безпеки стане одним із ключових питань, обговорюваних цього року на головній конференції з безпеки в Азії. Серед учасників конференції - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.

Два джерела повідомили, що Зеленський виступить перед делегатами "Діалогу Шангрі-Ла" в суботу. 

Видання зазначає, що російська делегація не бере участі в сінгапурських безпекових зустрічах із 2022 року.

Доповнення 

Зеленський заявив у середу, що росія все ще намагається зірвати Саміт миру, який відбудеться наступного місяця. За його словами, кремль чинить тиск на країни, щоб ті трималися подалі від Саміту.

Найближчим часом буде багато комунікації з партнерами щодо нових систем ППО - Зеленський30.05.24, 21:13 • 91613 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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