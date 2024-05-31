Зеленський поїде в Сінгапур на саміт з безпеки - Reuters
Київ • УНН
Зеленський відвідає азіатський саміт з безпеки в Сінгапурі в ці вихідні, щоб обговорити допомогу в забезпеченні безпеки України.
Президент України Володимир Зеленський відвідає азіатський саміт з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла", який відбудеться у Сінгапурі цими вихідними, повідомляє Reuters із посиланням на шість джерел, передає УНН.
Деталі
Очікується, що допомога Україні в забезпеченні безпеки стане одним із ключових питань, обговорюваних цього року на головній конференції з безпеки в Азії. Серед учасників конференції - міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Китаю Дун Цзюнь.
Два джерела повідомили, що Зеленський виступить перед делегатами "Діалогу Шангрі-Ла" в суботу.
Видання зазначає, що російська делегація не бере участі в сінгапурських безпекових зустрічах із 2022 року.
Доповнення
Зеленський заявив у середу, що росія все ще намагається зірвати Саміт миру, який відбудеться наступного місяця. За його словами, кремль чинить тиск на країни, щоб ті трималися подалі від Саміту.
Найближчим часом буде багато комунікації з партнерами щодо нових систем ППО - Зеленський30.05.24, 21:13 • 91613 переглядiв