Зеленский подписал закон о расширении перечня органов, ведущих реестр призывников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, который расширяет перечень органов, ведущих Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Закон №4720-IX опубликован на сайте парламента: его зарегистрировали еще в ноябре 2025 года, а приняли 16 декабря 2025 года. Как отмечается в пояснительной записке, этот нормативно-правовой акт разработан с целью повышения эффективности деятельности центров рекрутинга Вооруженных Сил по вопросам рекрутинга граждан на военную службу по контракту в Вооруженные Силы для гарантированного доукомплектования воинских частей мотивированным личным составом.

Также данный закон предусматривает, что центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины будут добавлены в перечень субъектов, участвующих в ведении реестра "Оберіг". Это позволит им эффективнее осуществлять рекрутинг граждан на военную службу по контракту и обеспечит мотивированное доукомплектование воинских частей.

Реализация Закона позволит повысить эффективность деятельности центров рекрутинга Вооруженных Сил, в частности, по вопросам рекрутинга граждан на военную службу по контракту в Вооруженные Силы - говорится в пояснительной записке.

