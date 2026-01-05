Зеленский подписал закон о расширении перечня органов, ведущих реестр призывников

$42.290.12
49.580.03
ukenru
09:38 • 11491 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 31777 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 39484 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 67178 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 79609 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 59297 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 64538 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 62979 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 65667 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57933 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.8м/с
68%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»5 января, 03:29 • 22131 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА5 января, 03:34 • 29909 просмотра
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина5 января, 03:44 • 33895 просмотра
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки5 января, 04:20 • 30519 просмотра
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес05:49 • 29861 просмотра
публикации
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
09:07 • 31759 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 124178 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 142171 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 150482 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 285424 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Василий Малюк
Христиа Фриланд
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 32238 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 28275 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 27734 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 36818 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 82992 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Отопление

Зеленский подписал закон о расширении перечня органов, ведущих реестр призывников

Киев • УНН

 • 1848 просмотра

Закон расширяет перечень органов, ведущих Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это позволит центрам рекрутинга Вооруженных Сил эффективнее осуществлять набор на военную службу по контракту.

Зеленский подписал закон о расширении перечня органов, ведущих реестр призывников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон, который расширяет перечень органов, ведущих Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Верховную Раду Украины.

Детали

Закон №4720-IX опубликован на сайте парламента: его зарегистрировали еще в ноябре 2025 года, а приняли 16 декабря 2025 года. Как отмечается в пояснительной записке, этот нормативно-правовой акт разработан с целью повышения эффективности деятельности центров рекрутинга Вооруженных Сил по вопросам рекрутинга граждан на военную службу по контракту в Вооруженные Силы для гарантированного доукомплектования воинских частей мотивированным личным составом.

Также данный закон предусматривает, что центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины будут добавлены в перечень субъектов, участвующих в ведении реестра "Оберіг". Это позволит им эффективнее осуществлять рекрутинг граждан на военную службу по контракту и обеспечит мотивированное доукомплектование воинских частей.

Реализация Закона позволит повысить эффективность деятельности центров рекрутинга Вооруженных Сил, в частности, по вопросам рекрутинга граждан на военную службу по контракту в Вооруженные Силы

 - говорится в пояснительной записке.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект №14238, который расширяет перечень органов, ведущих Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это позволит эффективнее осуществлять рекрутинг граждан на военную службу и обеспечит доукомплектование воинских частей.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Мобилизация
ТЦК и СП
Верховная Рада
Вооруженные силы Украины
Владимир Зеленский