Зеленский переговорил с Рютте и анонсировал новости по PURL

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новости по программе PURL, которая позволяет получать ракеты для Patriot, по итогам разговора с Генсеком НАТО Марком Рютте, пишет УНН.

Говорили с Марком Рютте о защите неба, программе PURL, которая позволяет нам получать ракеты для "Патриотов", а также о ключевых вызовах безопасности, которые сейчас есть для всех в мире. Важно, чтобы мы все координировались и укрепляли друг друга. Сила для ПВО – это наш ключевой приоритет, и жизнь людей должна быть защищена. Готовим новости по PURL. Спасибо всем, кто помогает!