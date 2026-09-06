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Зеленский перед встречей с Виткоффом и Кушнером сделал заявление об их приезде

Киев • УНН

 • 1008 просмотра

Президент Зеленский поблагодарил Трампа и заявил о готовности Украины к встрече. Он подчеркнул важность визита Кушнера и Виткоффа.

Зеленский перед встречей с Виткоффом и Кушнером сделал заявление об их приезде

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал приезд в Украину спецпосланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Перед встречей он заявил, что украинская сторона давно ждала американскую делегацию, передает УНН.

Детали

Перед встречей с представителями США Владимир Зеленский подчеркнул важность их визита. Он отметил, что Украина подготовилась к приезду американской делегации.

Очень важно, что делегация прибыла к нам. Мы давно ждали Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Благодарим президента Трампа за то, что он разрешил им приехать - для нас это важно. К сожалению, россияне своими ударами показывали, что они (спецпосланники президента США - ред.) не могут приземлиться, воспользоваться самолетом, хотя мы все подготовили. Наши аэропорты работают и тому подобное

- заявил президент Украины.

Напомним

Спецпредставители Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф прибыли в Киев поездом после визита в москву. На табло поезд назвали "экспрессом мира".

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Киев