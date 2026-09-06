Зеленський перед зустріччю з Віткоффом і Кушнером зробив заяву про їхній приїзд

$44.7351.94
ukenru
10:32 • 12337 перегляди
Кравченко заперечив свою причетність до прикриття незаконних колцентрів
Ексклюзив
09:55 • 13934 перегляди
Астропрогноз та гороскоп на тиждень 7-13 вересня 2026 року
Ексклюзив
08:57 • 14715 перегляди
Політолог пояснив, чому росія тримає Україну під постійними обстрілами
08:02 • 14476 перегляди
Українські військові за допомогою дронів FP-1 атакували рязанський НПЗVideo
Ексклюзив
07:50 • 18139 перегляди
Чи справді гормони визначають наші досягнення: що насправді впливає на мотивацію та успіх
6 вересня, 06:58 • 13818 перегляди
Підтримка Трампом дата-центрів ШІ може вдарити по республіканцях на виборах
5 вересня, 22:37 • 39358 перегляди
"Київський режим перестав приховувати свою сутність, перезахоронюючи нацистів": путін "відверто" поговорив з Віткоффом і Кушнером
5 вересня, 20:15 • 39131 перегляди
Ворог повторно атакував Запоріжжя: багато постраждалих, спалахнули пожежіVideo
Ексклюзив
5 вересня, 18:53 • 25224 перегляди
Дощі затримаються в Україні щ на один день, температура може знизитись до +19°
5 вересня, 16:42 • 25644 перегляди
Максимум на 180 днів - в Україні продовжили строки розрахунків для експортерів агропродукції через атаки рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
5.6м/с
65%
746мм
Популярнi новини
Україну накриють дощі та сильний вітер: прогноз на 6 вересняPhoto6 вересня, 03:59 • 9604 перегляди
Казахстан запровадив платні дозволи на в'їзд для росіян6 вересня, 04:15 • 8522 перегляди
В Індонезії прокинувся вулкан Анак-Кракатау: зупинено роботу аеропорту ДжакартиVideo6 вересня, 04:31 • 6576 перегляди
путін готує хвилю вбивств та масштабних диверсій у Європі - ЗМІ6 вересня, 05:03 • 5874 перегляди
БПЛА атакували рязанський НПЗ: росіяни підняли гвинтокрил Ка-52Video6 вересня, 05:53 • 7928 перегляди
Публікації
Чи справді гормони визначають наші досягнення: що насправді впливає на мотивацію та успіх
Ексклюзив
07:50 • 18139 перегляди
Як війна змінила українське кіно - головні висновки Одеського міжнародного кінофестивалю 2026Photo4 вересня, 14:28 • 71687 перегляди
Звільнення зі служби, грошове забезпечення, переведення - в Офісі військового омбудсмена назвала причини найчастіших скарг
Ексклюзив
4 вересня, 12:00 • 77984 перегляди
БЕБ не може самостійно встановлювати нові правила оподаткування - юрист
Ексклюзив
4 вересня, 11:35 • 66457 перегляди
Крим під ударами: яким був курортний сезон 2026 для росіянPhotoVideo
Ексклюзив
4 вересня, 11:01 • 60971 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Руслан Кравченко
Денис Штілерман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон розповіла про останню пораду, яку отримала від Доллі Партон4 вересня, 23:07 • 30075 перегляди
Дружина Стіва Ірвіна через 20 років розповіла про останні тижні життя "мисливця на крокодилів"Photo4 вересня, 22:06 • 29107 перегляди
Блогерка Анастасія Скальницька оголосила про розлучення з чоловікомVideo4 вересня, 16:24 • 40239 перегляди
Келлі Осборн розповіла, як пережила жорсткий бодішеймінг після смерті батькаPhoto4 вересня, 00:05 • 58931 перегляди
Хлої Кардаш'ян показала дітей у перший день навчання і зізналася, що не готова до їхнього дорослішанняPhoto3 вересня, 23:07 • 54885 перегляди
Актуальне
The Guardian
Ракетний комплекс "Панцир"
Ка-50
MIM-104 Patriot
Опалення

Зеленський перед зустріччю з Віткоффом і Кушнером зробив заяву про їхній приїзд

Київ • УНН

 • 1642 перегляди

Президент Зеленський подякував Трампу та заявив про готовність України до зустрічі. Він наголосив на важливості візиту Кушнера і Віткоффа.

Зеленський перед зустріччю з Віткоффом і Кушнером зробив заяву про їхній приїзд

Президент України Володимир Зеленський прокоментував приїзд до України спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Перед зустріччю він заявив, що українська сторона давно чекала на американську делегацію, передає УНН.

Деталі

Перед зустріччю із представниками США, Володимир Зеленський наголосив на важливості їхнього візиту. Він наголосив, що Україна підготувалася до приїзду американської делегації.

Дуже важливо, що делегація прибула до нас. Ми давно чекали Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Дякуємо президенту Трампу, що він дозволив їм приїхати - для нас це важливо. На жаль, росіяни показували своїми ударами, що вони (спецпосланці президента США, - ред.) не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували. Наші аеропорти працюють, тощо

- заявив президент України.

Нагадаємо

Спецпредставники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прибули до Києва потягом після візиту до москви. На табло поїзд назвали "експресом миру".

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Київ