Зеленський перед зустріччю з Віткоффом і Кушнером зробив заяву про їхній приїзд
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував Трампу та заявив про готовність України до зустрічі. Він наголосив на важливості візиту Кушнера і Віткоффа.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував приїзд до України спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Перед зустріччю він заявив, що українська сторона давно чекала на американську делегацію, передає УНН.
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Перед зустріччю із представниками США, Володимир Зеленський наголосив на важливості їхнього візиту. Він наголосив, що Україна підготувалася до приїзду американської делегації.
Дуже важливо, що делегація прибула до нас. Ми давно чекали Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера. Дякуємо президенту Трампу, що він дозволив їм приїхати - для нас це важливо. На жаль, росіяни показували своїми ударами, що вони (спецпосланці президента США, - ред.) не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували. Наші аеропорти працюють, тощо
Нагадаємо
Спецпредставники Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф прибули до Києва потягом після візиту до москви. На табло поїзд назвали "експресом миру".