Зеленский опроверг данные WSJ о 80 тысячах погибших украинских военных - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обнародованные газетой The Wall Street Journal данные о потерях Украины в войне, заявил, что реальная цифра «значительно меньше», передает УНН со ссылкой на «Радио Свобода».

«80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра гораздо меньше, чем та, что была опубликована. Значительно», - сказал он во время общения с журналистами 20 сентября, сообщает ряд медиа.

Добавим

17 сентября газета The Wall Street Journal заявила, что число убитых украинских военных составляет 80 тысяч с начала полномасштабной войны РФ, ранены еще около 400 тысяч человек.

Издание исходит из неофициальных подсчетов, в том числе западных разведок, указывая, что определить точное количество погибших и раненых - сложно, поскольку Россия и Украина отказываются обнародовать официальные данные или обнародовали цифры, которым многие не доверяют.

Народный депутат от партии «Голос», секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире Радио Свобода сказал, что данные WSJ о 80 тысячах погибших являются завышенными.

25 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения озвучил число погибших украинских военных: 31 тысяча. В то же время Зеленский сказал, что не может разглашать, сколько среди украинских военных есть раненых и пропавших без вести.

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