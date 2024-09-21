Зеленський спростував дані WSJ про 80 тисяч загиблих українських військових - ЗМІ
Київ • УНН
Президент України заявив, що реальна кількість втрат значно менша за опубліковану The Wall Street Journal.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи оприлюднені газетою The Wall Street Journal дані про втрати України у війні, заявив, що реальна цифра є "значно меншою", передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
"80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно", – сказав він під час спілкування з журналістами 20 вересня, повідомляє низка медіа.
Додамо
17 вересня газета The Wall Street Journal заявила, що число вбитих українських військових становить 80 тисяч з початку повномасштабної війни РФ, поранені ще близько 400 тисяч людей.
Видання виходить із неофіційних підрахунків, у тому числі західних розвідок, вказуючи, що визначити точну кількість загиблих і поранених – складно, оскільки Росія й Україна відмовляються оприлюднювати офіційні дані або оприлюднювали цифри, яким багато хто не довіряє.
Народний депутат від партії "Голос", секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко в ефірі Радіо Свобода сказав, що дані WSJ про 80 тисяч загиблих є завищеними.
25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Водночас Зеленський сказав, що не може розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.
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