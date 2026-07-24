Зеленский: определен порядок действий в ответ на российский террор после ударов рф в том числе по Киевщине и морскому коридору

Президент Владимир Зеленский и высокопоставленные военные на совещании определили порядок наших действий в ответ на российский террор против наших городов и громад, в том числе против Киева и области, Одесской области и морского коридора, о чем Глава государства сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

"Доклад Михаила Драпатого, Евгения Хмары и Павла Палисы. Главнокомандующий ВСУ доложил по ситуации на фронте в целом. Детально прошлись по тем направлениям и задачам, которые требуют наибольшего внимания и оперативных решений", - написал Зеленский в соцсетях.

В частности, определили порядок наших действий в ответ на российские удары по инфраструктуре нашей страны, а именно в ответ на российский террор против наших городов и громад приграничных и прифронтовых областей, Киева и области, Одесской области и нашего морского коридора. На всех уровнях – Вооруженные Силы Украины, Министерство обороны Украины и другие правительственные структуры, разведки и специальные службы – есть четкий перечень мер