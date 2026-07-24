Зеленский: определен порядок действий в ответ на российский террор после ударов рф в том числе по Киевщине и морскому коридору
Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание с военными по поводу ответа на российский террор. Определен порядок действий для защиты городов и морского коридора.
Президент Владимир Зеленский и высокопоставленные военные на совещании определили порядок наших действий в ответ на российский террор против наших городов и громад, в том числе против Киева и области, Одесской области и морского коридора, о чем Глава государства сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.
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"Доклад Михаила Драпатого, Евгения Хмары и Павла Палисы. Главнокомандующий ВСУ доложил по ситуации на фронте в целом. Детально прошлись по тем направлениям и задачам, которые требуют наибольшего внимания и оперативных решений", - написал Зеленский в соцсетях.
В частности, определили порядок наших действий в ответ на российские удары по инфраструктуре нашей страны, а именно в ответ на российский террор против наших городов и громад приграничных и прифронтовых областей, Киева и области, Одесской области и нашего морского коридора. На всех уровнях – Вооруженные Силы Украины, Министерство обороны Украины и другие правительственные структуры, разведки и специальные службы – есть четкий перечень мер
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Президент отметил, что "Евгений Хмара готовит решения, которые обеспечат оперативную реализацию необходимых запросов командиров корпусов по итогам нашего с ними общения в эти недели. Павел Палиса и команда Офиса будут помогать и впредь с координацией работы. Слава Украине!".