Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Зеленский одобрил освобождение НРК для армии от НДС

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

Зеленский подписал закон об отмене НДС на наземные роботизированные комплексы. Льгота будет действовать для нужд Сил обороны до конца военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость операции по поставке наземных роботизированных комплексов для нужд Сил обороны, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

Детали

"29.05.2026 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Соответствующий законопроект №15259 парламент принял 28 мая.

Он, как ожидается, позволит удовлетворять потребность боевых подразделений в технике для разведки, логистики и эвакуации. 

Что предусматривается

До прекращения или отмены военного положения в Украине от налогообложения НДС освобождаются операции по поставке наземных беспилотных систем в следующих случаях:

  • поставка осуществляется по государственным контрактам (договорам) по оборонным закупкам;
    • конечным получателем определено Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины, другие военные формирования и правоохранительные органы.

      Также от налогообложения НДС освобождаются операции по поставке НРК, если конечным получателем определены предприятия, являющиеся исполнителями (соисполнителями) государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам.

      "Решение об освобождении наземных роботизированных комплексов от НДС убирает дополнительную нагрузку, которая возникла для части НРК после изменений налогового законодательства в начале года. Это упрощает контрактование и позволяет быстрее двигаться от заключения контракта до фактической поставки техники в войска", - прокомментировал директор Агентства оборонных закупок ГОТ Арсен Жумадилов.

      Дополнение

      Как подчеркивал министр обороны Украины Михаил Федоров, одной из главных целей является перевод 100% фронтовой логистики на роботизированные системы.

      Зеленский провел Ставку - дал задания по НРК и защите от баллистики и получил отчет разведки об ухудшении показателей рф27.04.26, 17:07 • 3335 просмотров

      Юлия Шрамко

