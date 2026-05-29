Зеленский одобрил освобождение НРК для армии от НДС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость операции по поставке наземных роботизированных комплексов для нужд Сил обороны, сообщается на сайте парламента, пишет УНН.

"29.05.2026 - возвращено с подписью от Президента Украины", - говорится в сообщении о состоянии прохождения документа.

Соответствующий законопроект №15259 парламент принял 28 мая.

Он, как ожидается, позволит удовлетворять потребность боевых подразделений в технике для разведки, логистики и эвакуации.

До прекращения или отмены военного положения в Украине от налогообложения НДС освобождаются операции по поставке наземных беспилотных систем в следующих случаях:

поставка осуществляется по государственным контрактам (договорам) по оборонным закупкам;

конечным получателем определено Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины, другие военные формирования и правоохранительные органы.

Также от налогообложения НДС освобождаются операции по поставке НРК, если конечным получателем определены предприятия, являющиеся исполнителями (соисполнителями) государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам.

"Решение об освобождении наземных роботизированных комплексов от НДС убирает дополнительную нагрузку, которая возникла для части НРК после изменений налогового законодательства в начале года. Это упрощает контрактование и позволяет быстрее двигаться от заключения контракта до фактической поставки техники в войска", - прокомментировал директор Агентства оборонных закупок ГОТ Арсен Жумадилов.

Как подчеркивал министр обороны Украины Михаил Федоров, одной из главных целей является перевод 100% фронтовой логистики на роботизированные системы.

