Зеленский объяснил, почему Шольц отказывается передать ракеты Taurus

Германия объясняет свой отказ передавать Украине крылатые ракеты Taurus тем, что это самая мощная система вооружения, которая у них есть. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BILD, передает УНН.

Детали

Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия не является ядерной державой и что это самая мощная система вооружения в стране. И Шольц не может оставить Германию без нее президент Украины Владимир Зеленский

Президент отметил, что Украине нужны не только Taurus, но и ATACMS и истребители F-16.

У наших партнеров есть определенное оружие, которое нам сегодня необходимо, чтобы выжить. Оно нужно Украине, чтобы выжить, и я просто не понимаю, почему мы не получаем его президент Украины Владимир Зеленский

Также президента спросили, боится ли Шольц ядерных угроз Путина, и влияет ли это на отказ предоставить Украине ракеты.

"Шольц сказал, что так оно и есть. Но я не думаю, что это защитит мир от ядерной угрозы со стороны России. Ни одно оружие не может быть действительно полезным в случае ядерной войны, даже американские ATACMS или самолеты F-16", - добавил он. президент Украины Владимир Зеленский

Напомним,

Украина неоднократно запрашивала у Германии дальнобойные ракеты, однако Берлин отказывается сделать это.

Зеленский ответил, возможно ли второе наступление на Харьков