Зеленский объяснил, почему путин хочет прекращения мобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин, требуя остановки мобилизации в Украине, обмена разведданными и поставки вооружения, пытается ослабить Украину, передает УНН.

путин просто берет чувствительную тему… и поднимает тему мобилизации. Что за этим скрывается? За мобилизацией, за разведкой, и за оружием? Скрывается ослабление украинской армии. Вопрос не в мобилизации, а в том, чтобы количественный состав украинской армии уменьшился теми, или иными мерами. То есть этот ультиматум был у него в начале войны. Я считаю, что он не изменился. Он меняет понятия, но не меняет содержание

Он отметил, что в контексте оружия и обмена разведданными, путин видел, что США может эти процессы приостанавливать, а потому он поднимает именно то, что понимает, что может сработать.

Это уже было, то почему бы снова это не сделать. То есть это снова ослабление украинской армии. Разведка - это ослабление защиты нашей системы ПВО, защиты наших людей. То есть вся игра его с тем, чтобы нас максимально ослабить, чтобы нас максимально уменьшить. Все остальное не поднимается. Главная тема, первый шаг - прекращение огня. Это сразу политическая воля сторон относительно окончания войны. Без лишних слов, без красноречия, без запугивания. Мы уже запугивание россиян уже видели