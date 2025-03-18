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Зеленский объяснил, почему путин хочет прекращения мобилизации в Украине

Киев • УНН

 • 14616 просмотра

путин требует остановить мобилизацию, обмен данными и поставки оружия, чтобы ослабить Украину. Зеленский подчеркнул, что это ультиматум, который имеет целью уменьшить количественный состав ВСУ.

Зеленский объяснил, почему путин хочет прекращения мобилизации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин, требуя остановки мобилизации в Украине, обмена разведданными и поставки вооружения, пытается ослабить Украину, передает УНН.

путин просто берет чувствительную тему… и поднимает тему мобилизации. Что за этим скрывается? За мобилизацией, за разведкой, и за оружием? Скрывается ослабление украинской армии. Вопрос не в мобилизации, а в том, чтобы количественный состав украинской армии уменьшился теми, или иными мерами. То есть этот ультиматум был у него в начале войны. Я считаю, что он не изменился. Он меняет понятия, но не меняет содержание 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что в контексте оружия и обмена разведданными, путин видел, что США может эти процессы приостанавливать, а потому он поднимает именно то, что понимает, что может сработать.

Это уже было, то почему бы снова это не сделать. То есть это снова ослабление украинской армии. Разведка - это ослабление защиты нашей системы ПВО, защиты наших людей. То есть вся игра его с тем, чтобы нас максимально ослабить, чтобы нас максимально уменьшить. Все остальное не поднимается. Главная тема, первый шаг - прекращение огня. Это сразу политическая воля сторон относительно окончания войны. Без лишних слов, без красноречия, без запугивания. Мы уже запугивание россиян уже видели 

- добавил Зеленский.

путин хочет прекращения поставок оружия в Украину в обмен на предложенное Трампом прекращение огня - Bloomberg18.03.25, 12:55 • 130000 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона будет поддерживать любые шаги к уменьшению ударов и по военной, и по гражданской инфраструктуре.

Павел Башинский

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