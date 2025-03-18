Зеленський пояснив, чому путін хоче припинення мобілізації в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін, вимагаючи зупинку мобілізації в Україні, обміну розвідданими та постачання озброєння, намагається послабити Україну, передає УНН.

путін просто бере чутливу тему… і піднімає тему мобілізації. Що за цим ховається? За мобілізацією, за розвідкою, і за зброєю? Ховається послаблення української армії. Питання не в мобілізації, а в тому, щоб кількісний склад української армії зменшився тими, чи іншими заходами. Тобто цей ультиматум був у нього на початку війни. Я вважаю, що він не змінився. Він змінює поняття, але не змінює зміст - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в контексті зброї та обміну розвідданими, путін бачив, що США може ці процеси призупиняти, а тому він піднімає саме те, що розуміє, що може спрацювати.

Це вже було, то чому б знову це не зробити. Тобто це знову послаблення української армії. Розвідка - це послаблення захисту нашої системи ППО, захисту наших людей. Тобто вся гра його з тим, щоб нас максимально послабити, щоб нас максимально зменшити. Все інше не піднімається. Головна тема, перший крок - припинення вогню. Це одразу політична воля сторін щодо закінчення війни. Без зайвих слів, без красномовства, без залякування. Ми вже залякування росіян вже бачили - додав Зеленський.

путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg

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