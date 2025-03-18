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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Зеленський пояснив, чому путін хоче припинення мобілізації в Україні

Київ • УНН

 • 14620 перегляди

путін вимагає зупинити мобілізацію, обмін даними та постачання зброї, щоб послабити Україну. Зеленський наголосив, що це ультиматум, який має на меті зменшити кількісний склад ЗСУ.

Зеленський пояснив, чому путін хоче припинення мобілізації в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін, вимагаючи зупинку мобілізації в Україні, обміну розвідданими та постачання озброєння, намагається послабити Україну, передає УНН.

путін просто бере чутливу тему… і піднімає тему мобілізації. Що за цим ховається? За мобілізацією, за розвідкою, і за зброєю? Ховається послаблення української армії. Питання не в мобілізації, а в тому, щоб кількісний склад української армії зменшився тими, чи іншими заходами. Тобто цей ультиматум був у нього на початку війни. Я вважаю, що він не змінився. Він змінює поняття, але не змінює зміст 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що в контексті зброї та обміну розвідданими, путін бачив, що США може ці процеси призупиняти, а тому він піднімає саме те, що розуміє, що може спрацювати.

Це вже було, то чому б знову це не зробити. Тобто це знову послаблення української армії. Розвідка - це послаблення захисту нашої системи ППО, захисту наших людей. Тобто вся гра його з тим, щоб нас максимально послабити, щоб нас максимально зменшити. Все інше не піднімається. Головна тема, перший крок - припинення вогню. Це одразу політична воля сторін щодо закінчення війни. Без зайвих слів, без красномовства, без залякування. Ми вже залякування росіян вже бачили 

- додав Зеленський.

путін хоче припинення поставок зброї в Україну в обмін на запропоноване Трампом припинення вогню - Bloomberg18.03.25, 12:55 • 130006 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона буде підтримувати будь-які кроки до зменшення ударів і по військовій, і по цивільній інфраструктурі.

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