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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский обсудил со Шмыгалем финансовую ситуацию: что обеспечит стабильность Украины

Зеленский обсудил со Шмыгалем финансовую ситуацию: что обеспечит стабильность Украины

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 17:07  •  10365 просмотра

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Президент Украины обсудил с премьер-министром финансовую ситуацию и ускорение решений по использованию российских активов. Зеленский отметил важность обеспечения справедливости для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем финансовую ситуацию и отметил, что Украина продолжает работать, чтобы ускорить решение партнеров по средствам от использования российских активов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Сегодня же был доклад главы правительства Дениса Шмыгаля. Конечно, энергетика. Ситуация в энергосистеме, построение защитных сооружений, импорт электричества в Украину - то есть соответствующие договоренности с партнерами. Также премьер-министр доложил о финансовой ситуации для нашего государства - вещей, которые должны обеспечить стабильность в этом году. И работаем, чтобы ускорить решение наших партнеров относительно средств от использования российских активов. Политически решение есть. Ощущение справедливости - что российские активы должны работать для защиты от российской же агрессии - разделяют все партнеры. Нужен общий действенный механизм", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что решение партнеров по использованию замороженных активов даст Украине не только больше устойчивости, но и правильный смысл всей ситуации.

"Нужно обеспечить все элементы справедливости для Украины - для страны, на которую россия преступно напала. И это важно для всех в мире - для всех, кто ценит международное право и мировой порядок, обеспечивающий мир", - добавил Зеленский.

Напомним

США и ЕС почти достигли соглашения о помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов с использованием российских активов.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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