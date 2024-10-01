Зеленский обсудил со Шмыгалем финансовую ситуацию: что обеспечит стабильность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем финансовую ситуацию и отметил, что Украина продолжает работать, чтобы ускорить решение партнеров по средствам от использования российских активов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Сегодня же был доклад главы правительства Дениса Шмыгаля. Конечно, энергетика. Ситуация в энергосистеме, построение защитных сооружений, импорт электричества в Украину - то есть соответствующие договоренности с партнерами. Также премьер-министр доложил о финансовой ситуации для нашего государства - вещей, которые должны обеспечить стабильность в этом году. И работаем, чтобы ускорить решение наших партнеров относительно средств от использования российских активов. Политически решение есть. Ощущение справедливости - что российские активы должны работать для защиты от российской же агрессии - разделяют все партнеры. Нужен общий действенный механизм", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что решение партнеров по использованию замороженных активов даст Украине не только больше устойчивости, но и правильный смысл всей ситуации.

"Нужно обеспечить все элементы справедливости для Украины - для страны, на которую россия преступно напала. И это важно для всех в мире - для всех, кто ценит международное право и мировой порядок, обеспечивающий мир", - добавил Зеленский.

Напомним

США и ЕС почти достигли соглашения о помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов с использованием российских активов.