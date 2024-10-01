Зеленський обговорив із Шмигалем фінансову ситуацію: що забезпечить стабільність України

ukenru
11:37 • 16669 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 39834 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 76917 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 134409 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 177789 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 256536 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 165080 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141671 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128188 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 194637 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 122311 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 58389 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 91978 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 68487 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 54332 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 122311 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 256536 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 194638 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 225105 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 555410 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 3581 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 14207 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 19669 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 25150 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 36066 перегляди
Актуальне
Зеленський обговорив із Шмигалем фінансову ситуацію: що забезпечить стабільність України

Зеленський обговорив із Шмигалем фінансову ситуацію: що забезпечить стабільність України

Київ • УНН

 • 36772 перегляди

Президент України обговорив з прем'єр-міністром фінансову ситуацію та прискорення рішень щодо використання російських активів. Зеленський наголосив на важливості забезпечення справедливості для України.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем фінансову ситуацію та зазначив, що Україна продовжує працювати, щоб прискорити рішення партнерів щодо коштів від використання російських активів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

"Сьогодні ж була доповідь глави уряду Дениса Шмигаля. Звичайно, енергетика. Ситуація в енергосистемі, побудова захисних споруд, імпорт електрики в Україну – тобто відповідні домовленості з партнерами. Також прем’єр-міністр доповів щодо фінансової ситуації для нашої держави – речей, які мають забезпечити стабільність у цьому році. І працюємо, щоб прискорити рішення наших партнерів щодо коштів від використання російських активів. Політично рішення є. Відчуття справедливості – що російські активи повинні працювати для захисту від російської ж агресії – поділяють усі партнери. Потрібен спільний дієвий механізм", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що рішення партнерів щодо використання заморожених активів дасть Україні не тільки більше стійкості, а й правильний сенс усій ситуації.

"Потрібно забезпечити всі елементи справедливості для України – для країни, на яку росія злочинно напала. І це важливо для всіх у світі – для всіх, хто цінує міжнародне право та світовий порядок, що забезпечує мир", - додав Зеленський.

Нагадаємо

США та ЄС майже досягли угоди про допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів доларів із використанням російських активів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63