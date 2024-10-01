Зеленський обговорив із Шмигалем фінансову ситуацію: що забезпечить стабільність України
Київ • УНН
Президент України обговорив з прем'єр-міністром фінансову ситуацію та прискорення рішень щодо використання російських активів. Зеленський наголосив на важливості забезпечення справедливості для України.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем фінансову ситуацію та зазначив, що Україна продовжує працювати, щоб прискорити рішення партнерів щодо коштів від використання російських активів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
"Сьогодні ж була доповідь глави уряду Дениса Шмигаля. Звичайно, енергетика. Ситуація в енергосистемі, побудова захисних споруд, імпорт електрики в Україну – тобто відповідні домовленості з партнерами. Також прем’єр-міністр доповів щодо фінансової ситуації для нашої держави – речей, які мають забезпечити стабільність у цьому році. І працюємо, щоб прискорити рішення наших партнерів щодо коштів від використання російських активів. Політично рішення є. Відчуття справедливості – що російські активи повинні працювати для захисту від російської ж агресії – поділяють усі партнери. Потрібен спільний дієвий механізм", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що рішення партнерів щодо використання заморожених активів дасть Україні не тільки більше стійкості, а й правильний сенс усій ситуації.
"Потрібно забезпечити всі елементи справедливості для України – для країни, на яку росія злочинно напала. І це важливо для всіх у світі – для всіх, хто цінує міжнародне право та світовий порядок, що забезпечує мир", - додав Зеленський.
Нагадаємо
США та ЄС майже досягли угоди про допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів доларів із використанням російських активів.