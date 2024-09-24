Зеленский обсудил с президентом Парагвая перспективы торгово-экономического сотрудничества
Киев • УНН
Президенты Украины и Парагвая встретились в Нью-Йорке для обсуждения торгово-экономического сотрудничества. Зеленский поблагодарил за поддержку и пригласил Парагвай присоединиться к коммюнике Саммита мира.
В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Парагвая Сантьяго Пеньей, обсудили торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что глава Украинского государства поблагодарил Парагвай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Владимир Зеленский рассказал о ситуации на поле боя и результатах первого Саммита мира.
Вы не смогли приехать на наш первый, инаугурационный Саммит, но Совместное коммюнике открыто к подписанию. Вы знаете, что 11 стран Латинской Америки присоединились к инаугурационному Саммиту, и, конечно, мы очень хотим, чтобы Парагвай также присоединился к коммюнике,
Во время встречи обсудили региональные и глобальные вызовы безопасности, перспективы торгово-экономического сотрудничества и обмен опытом в горном и сельском хозяйстве, а также поручили командам изучить наиболее перспективные направления для сотрудничества.
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