Зеленский обсудил с президентом Парагвая перспективы торгово-экономического сотрудничества

В Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Парагвая Сантьяго Пеньей, обсудили торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает Офис Президента, пишет УНН.

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Отмечается, что глава Украинского государства поблагодарил Парагвай за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский рассказал о ситуации на поле боя и результатах первого Саммита мира.

Вы не смогли приехать на наш первый, инаугурационный Саммит, но Совместное коммюнике открыто к подписанию. Вы знаете, что 11 стран Латинской Америки присоединились к инаугурационному Саммиту, и, конечно, мы очень хотим, чтобы Парагвай также присоединился к коммюнике, - сказал Президент Украины.

Во время встречи обсудили региональные и глобальные вызовы безопасности, перспективы торгово-экономического сотрудничества и обмен опытом в горном и сельском хозяйстве, а также поручили командам изучить наиболее перспективные направления для сотрудничества.

Зеленский провел встречу с членами Конгресса США, отдельно обсуждали План победы Украины