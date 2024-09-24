Зеленський обговорив із президентом Парагваю перспективи торговельно-економічного співробітництва

У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Парагваю Сантьяго Пеньєю, обговорили торговельно-економічного співробітництва. Про це повідомляє Офіс Президента, пише УНН.

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Зазначається, що глава Української держави подякував Парагваю за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та результати першого Саміту миру.

Ви не змогли приїхати на наш перший, інавгураційний Саміт, але Спільне комюніке відкрите до підписання. Ви знаєте, що 11 країн Латинської Америки приєдналися до інавгураційного Саміту, і, звичайно, ми дуже хочемо, щоб Парагвай також приєднався до комюніке,