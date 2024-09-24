Зеленський обговорив із президентом Парагваю перспективи торговельно-економічного співробітництва
Київ • УНН
Президенти України та Парагваю зустрілися в Нью-Йорку для обговорення торговельно-економічного співробітництва. Зеленський подякував за підтримку та запросив Парагвай приєднатися до комюніке Саміту миру.
У Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Парагваю Сантьяго Пеньєю, обговорили торговельно-економічного співробітництва. Про це повідомляє Офіс Президента, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що глава Української держави подякував Парагваю за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою та результати першого Саміту миру.
Ви не змогли приїхати на наш перший, інавгураційний Саміт, але Спільне комюніке відкрите до підписання. Ви знаєте, що 11 країн Латинської Америки приєдналися до інавгураційного Саміту, і, звичайно, ми дуже хочемо, щоб Парагвай також приєднався до комюніке,
Під час зустрічі обговорили регіональні та глобальні безпекові виклики, перспективи торговельно-економічної співпраці та обмін досвідом у гірництві й сільському господарстві, а також доручили командам вивчити найбільш перспективні напрями для співробітництва.
Зеленський провів зустріч із членами Конгресу США, окремо обговорювали План перемоги України24.09.24, 01:58 • 21408 переглядiв