Зеленский обсудил с немецкой делегацией потенциальные угрозы для Европы со стороны россии и Drone Deals

$43.970.0051.500.14
ukenru
13:14 • 12326 просмотра
Зеленский поручил Силам обороны предложить возможные форматы ответа на российский удар
13:07 • 31314 просмотра
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки
12:22 • 13860 просмотра
За Ермака внесли уже 14,5 млн грн из залога - средства поступили от двух лиц
12:12 • 27111 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва
Эксклюзив
12:02 • 21606 просмотра
рф снова требует отдать Херсон, Запорожье и Донбасс - почему кремль заговорил ультиматумами
Эксклюзив
10:46 • 19135 просмотра
Защита Ермака заявила о подготовке к внесению залога и обжалованию решения суда
14 мая, 09:24 • 24488 просмотра
ЕС готовится продлить временную защиту для украинцев еще на год
14 мая, 08:53 • 42869 просмотра
Цены на продукты в Украине в мае: как изменилась стоимость борщевого набораPhoto
14 мая, 06:15 • 23702 просмотра
Экс-руководителя ОП Ермака отправили под стражу с залогом 140 миллионовVideo
14 мая, 05:54 • 29343 просмотра
Более 1560 дронов и 56 ракет выпустила рф со вчерашнего дня по Украине - ЗеленскийVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3м/с
38%
740мм
Популярные новости
Как быстро отстирать чернила с одежды и не испортить любимую вещьPhoto14 мая, 07:00 • 45563 просмотра
Резерв, критическая инфраструктура или взносы на оборону - Раде предлагают изменить бронирование09:59 • 11052 просмотра
Под завалами многоэтажки в Киеве нашли тело 12-летней девочки10:25 • 26982 просмотра
Экс-министру Омеляну объявили подозрение в уклонении от военной службыPhoto10:37 • 20022 просмотра
Можно ли доверять ИИ в вопросах здоровья: что показало новое исследование Гарварда11:27 • 23009 просмотра
публикации
Помощь США Украине может вернуться – каковы реальные шансы на возобновление военной поддержки13:07 • 31314 просмотра
Мобилизация по очереди — в Украине предлагают установить новые правила призыва12:12 • 27111 просмотра
Можно ли доверять ИИ в вопросах здоровья: что показало новое исследование Гарварда11:27 • 23592 просмотра
Цены на продукты в Украине в мае: как изменилась стоимость борщевого набораPhoto14 мая, 08:53 • 42869 просмотра
Как быстро отстирать чернила с одежды и не испортить любимую вещьPhoto14 мая, 07:00 • 46128 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Марко Рубио
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Пекин
Реклама
УНН Lite
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo13:35 • 6446 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 14 мая14 мая, 03:00 • 41351 просмотра
Евровидение-2026 стартует в Вене - кто выступит и можно ли голосоватьVideo12 мая, 08:21 • 65420 просмотра
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн11 мая, 08:42 • 70201 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 76253 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Старлинк
Financial Times
Facebook

Зеленский обсудил с немецкой делегацией потенциальные угрозы для Европы со стороны россии и Drone Deals

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Зеленский обсудил с представителями Германии формат Drone Deals и усиление ПВО. Кредит на 90 млрд евро направят на производство украинских дронов.

Зеленский обсудил с немецкой делегацией потенциальные угрозы для Европы со стороны россии и Drone Deals

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным министром по особым поручениям, руководителем ведомства Федерального канцлера Германии Торстеном Фраем и президентом Федеральной разведывательной службы Германии Мартином Йегером. Как сообщили в ОП, речь шла о потенциальных угрозах для Европы со стороны россии и специальном формате сотрудничества в сфере безопасности – Drone Deals, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ОП, одна из ключевых тем обсуждения – усиление украинской противовоздушной обороны и оперативная реализация договоренностей, чтобы обеспечить эффективную подготовку к зиме.

Речь шла также и о потенциальных угрозах для Европы со стороны России и специальном формате сотрудничества в сфере безопасности – Drone Deals.

Обсудили и усиление роли Европы в переговорном процессе для достижения достойного мира, а также возможные контакты в форматах Е3 (Британия, Франция, Германия) и Е5 (Польша, Германия, Франция, Италия и Великобритания). Владимир Зеленский подчеркнул, что европейцам важно быть более инициативными и прилагать все возможные усилия для приближения мира.

Отдельное внимание – полноправному членству Украины в Евросоюзе. Глава государства подчеркнул, что наша страна рассчитывает на поддержку со стороны Германии и готова к открытию всех шести переговорных кластеров. По словам Президента Украины, это станет сильным шагом и важным сигналом для всего украинского общества.

Глава государства также поблагодарил Германию за поддержку решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 млрд евро. Зеленский подчеркнул, что важно как можно скорее перечислить первый транш, чтобы начать производство дронов, которые помогут защищаться от российских ударов.

Новые договоренности по Drone Deals и оборонному сотрудничеству — Зеленский подвел итоги саммита "Бухарестской девятки"13.05.26, 23:10 • 5928 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Польша