Зеленский обсудил с немецкой делегацией потенциальные угрозы для Европы со стороны россии и Drone Deals
Киев • УНН
Зеленский обсудил с представителями Германии формат Drone Deals и усиление ПВО. Кредит на 90 млрд евро направят на производство украинских дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным министром по особым поручениям, руководителем ведомства Федерального канцлера Германии Торстеном Фраем и президентом Федеральной разведывательной службы Германии Мартином Йегером. Как сообщили в ОП, речь шла о потенциальных угрозах для Европы со стороны россии и специальном формате сотрудничества в сфере безопасности – Drone Deals, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ОП, одна из ключевых тем обсуждения – усиление украинской противовоздушной обороны и оперативная реализация договоренностей, чтобы обеспечить эффективную подготовку к зиме.
Обсудили и усиление роли Европы в переговорном процессе для достижения достойного мира, а также возможные контакты в форматах Е3 (Британия, Франция, Германия) и Е5 (Польша, Германия, Франция, Италия и Великобритания). Владимир Зеленский подчеркнул, что европейцам важно быть более инициативными и прилагать все возможные усилия для приближения мира.
Отдельное внимание – полноправному членству Украины в Евросоюзе. Глава государства подчеркнул, что наша страна рассчитывает на поддержку со стороны Германии и готова к открытию всех шести переговорных кластеров. По словам Президента Украины, это станет сильным шагом и важным сигналом для всего украинского общества.
Глава государства также поблагодарил Германию за поддержку решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 млрд евро. Зеленский подчеркнул, что важно как можно скорее перечислить первый транш, чтобы начать производство дронов, которые помогут защищаться от российских ударов.
