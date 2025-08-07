$41.610.07
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Тим Кук
Джо Байден
Нарендра Моди
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Львовская область
Кировоградская область
"Европа должна быть участницей соответствующих процессов": Зеленский обсудил с Мерцем мирные усилия

Киев • УНН

 • 366 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем относительно мирных усилий. Параметры окончания войны будут определять условия безопасности для Европы, поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов.

"Европа должна быть участницей соответствующих процессов": Зеленский обсудил с Мерцем мирные усилия

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем относительно мирных усилий, отметив по итогам переговоров, что параметры окончания войны будут определять условия безопасности для Европы, поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов, пишет УНН.

Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно скорее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия. Война именно в Европе, и Украина - неотъемлемая часть Европы, мы уже и в переговорах по вступлению в Евросоюз. Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, оба лидера скоординировали позиции. "Договорились еще переговорить с Фридрихом", - отметил Президент.

Советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования наших общих взглядов - Украина и вся Европа, Соединенные Штаты

- сообщил Зеленский.

Также вчера, по его словам, "обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний". "Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!" - подчеркнул Президент.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина