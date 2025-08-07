"Европа должна быть участницей соответствующих процессов": Зеленский обсудил с Мерцем мирные усилия
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем относительно мирных усилий. Параметры окончания войны будут определять условия безопасности для Европы, поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов.
Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно скорее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия. Война именно в Европе, и Украина - неотъемлемая часть Европы, мы уже и в переговорах по вступлению в Евросоюз. Поэтому Европа должна быть участницей соответствующих процессов
По его словам, оба лидера скоординировали позиции. "Договорились еще переговорить с Фридрихом", - отметил Президент.
Советники по безопасности сегодня проведут встречу онлайн для согласования наших общих взглядов - Украина и вся Европа, Соединенные Штаты
Также вчера, по его словам, "обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний". "Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает!" - подчеркнул Президент.
