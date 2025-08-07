$41.610.07
Ексклюзив
09:40 • 19023 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 29616 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 29500 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 23107 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 31938 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 49467 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 52972 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 110149 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 68955 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61796 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
Ексклюзив
09:40 • 19030 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Ексклюзив
08:14 • 29512 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 110152 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України
"Європа має бути учасницею відповідних процесів": Зеленський обговорив з Мерцом мирні зусилля

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо мирних зусиль. Параметри закінчення війни визначатимуть безпекові умови для Європи, тому Європа має бути учасницею відповідних процесів.

"Європа має бути учасницею відповідних процесів": Зеленський обговорив з Мерцом мирні зусилля

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо мирних зусиль, зазначивши за підсумками переговорів, що параметри закінчення війни визначатимуть безпекові умови для Європи, тому Європа має бути учасницею відповідних процесів, пише УНН.

Говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна - невід’ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, обидва лідери скоординували позиції. "Домовилися ще переговорити з Фрідріхом", - зазначив Президент.

Безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів - Україна та вся Європа, Сполучені Штати

- повідомив Зеленський.

Також учора, з його слів, "обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній". "Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає!" - наголосив Президент.

Зеленський анонсував переговори з європейськими лідерами: у фокусі - мир і формат зустрічі для лідерів07.08.25, 10:06 • 2038 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Європа
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна