"Європа має бути учасницею відповідних процесів": Зеленський обговорив з Мерцом мирні зусилля
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо мирних зусиль. Параметри закінчення війни визначатимуть безпекові умови для Європи, тому Європа має бути учасницею відповідних процесів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо мирних зусиль, зазначивши за підсумками переговорів, що параметри закінчення війни визначатимуть безпекові умови для Європи, тому Європа має бути учасницею відповідних процесів, пише УНН.
Говорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Україна й Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Війна саме у Європі, і Україна - невід’ємна частина Європи, ми вже й у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. Тому Європа має бути учасницею відповідних процесів
З його слів, обидва лідери скоординували позиції. "Домовилися ще переговорити з Фрідріхом", - зазначив Президент.
Безпекові радники сьогодні проведуть зустріч онлайн для узгодження наших спільних поглядів - Україна та вся Європа, Сполучені Штати
Також учора, з його слів, "обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній". "Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає!" - наголосив Президент.
