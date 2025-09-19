Зеленский обсудил с главой МИД Литвы безопасность региона и общие угрозы от рф и беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Говорили о безопасности региона и общих угрозах со стороны россии и беларуси, особенно после недавней атаки дронов на Польшу, передает УНН.

Зеленский отметил, что это уже пятая поездка Будриса в Украину на этой должности.

Говорили о безопасности региона и общих угрозах со стороны россии и беларуси, особенно после недавней атаки дронов на Польшу, об усилении санкционной политики, совместном оборонном производстве, участии в программах SAFE и PURL, помощи в восстановлении, разминировании, образовании и реабилитации раненых. Литва открыла в Украине офис, который будет координировать эти проекты. Это важно. Спасибо