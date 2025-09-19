$41.250.05
Эксклюзив
16:30 • 1926 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 6010 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
12:05 • 18025 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 16011 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
11:23 • 22924 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 34894 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 35417 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 53586 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 45555 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 66094 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
Зеленский обсудил с главой МИД Литвы безопасность региона и общие угрозы от рф и беларуси

Киев • УНН

 • 122 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, обсудив безопасность региона и общие угрозы от россии и беларуси после атаки дронов на Польшу. Также речь шла об усилении санкций, совместном оборонном производстве и поддержке Украины на пути в ЕС.

Зеленский обсудил с главой МИД Литвы безопасность региона и общие угрозы от рф и беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Говорили о безопасности региона и общих угрозах со стороны россии и беларуси, особенно после недавней атаки дронов на Польшу, передает УНН.

Детали

Зеленский отметил, что это уже пятая поездка Будриса в Украину на этой должности.

Говорили о безопасности региона и общих угрозах со стороны россии и беларуси, особенно после недавней атаки дронов на Польшу, об усилении санкционной политики, совместном оборонном производстве, участии в программах SAFE и PURL, помощи в восстановлении, разминировании, образовании и реабилитации раненых. Литва открыла в Украине офис, который будет координировать эти проекты. Это важно. Спасибо

- сообщил Зеленский.

Литва тратит на помощь Украине 2% ВВП, это третий показатель среди стран-партнеров - Сибига19.09.25, 15:15 • 2204 просмотра

По его словам, поддержка Украины на пути в ЕС, открытие первого переговорного кластера – еще одна ключевая тема. И готовимся к Генассамблее ООН – наш общий голос должен быть сильным.

Глава МИД Литвы Будрис прибыл в Киев19.09.25, 13:34 • 2372 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира