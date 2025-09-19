Зеленский обсудил с главой МИД Литвы безопасность региона и общие угрозы от рф и беларуси
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, обсудив безопасность региона и общие угрозы от россии и беларуси после атаки дронов на Польшу. Также речь шла об усилении санкций, совместном оборонном производстве и поддержке Украины на пути в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом. Говорили о безопасности региона и общих угрозах со стороны россии и беларуси, особенно после недавней атаки дронов на Польшу, передает УНН.
Детали
Зеленский отметил, что это уже пятая поездка Будриса в Украину на этой должности.
Говорили о безопасности региона и общих угрозах со стороны россии и беларуси, особенно после недавней атаки дронов на Польшу, об усилении санкционной политики, совместном оборонном производстве, участии в программах SAFE и PURL, помощи в восстановлении, разминировании, образовании и реабилитации раненых. Литва открыла в Украине офис, который будет координировать эти проекты. Это важно. Спасибо
Литва тратит на помощь Украине 2% ВВП, это третий показатель среди стран-партнеров - Сибига19.09.25, 15:15 • 2204 просмотра
По его словам, поддержка Украины на пути в ЕС, открытие первого переговорного кластера – еще одна ключевая тема. И готовимся к Генассамблее ООН – наш общий голос должен быть сильным.
Глава МИД Литвы Будрис прибыл в Киев19.09.25, 13:34 • 2372 просмотра