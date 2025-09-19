Зеленський обговорив з главою МЗС Литви безпеку регіону та спільні загрози від рф і білорусі
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом, обговоривши безпеку регіону та спільні загрози від росії та білорусі після атаки дронів на Польщу. Також йшлося про посилення санкцій, спільне оборонне виробництво та підтримку України на шляху до ЄС.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом. Говорили про безпеку регіону й спільні загрози від Росії та Білорусі, особливо після нещодавньої атаки дронів на Польщу, передає УНН.
Деталі
Зеленський відзначив, що це вже п’ята поїздка Будріса до України на цій посаді.
Говорили про безпеку регіону й спільні загрози від Росії та Білорусі, особливо після нещодавньої атаки дронів на Польщу, про посилення санкційної політики, спільне оборонне виробництво, участь у програмах SAFE та PURL, допомогу у відбудові, розмінуванні, освіті й реабілітації поранених. Литва відкрила в Україні офіс, який координуватиме ці проєкти. Це важливо. Дякуємо
Литва витрачає на допомогу Україні 2% ВВП, це третій показник серед країн-партнерів - Сибіга19.09.25, 15:15 • 2202 перегляди
За його словами, підтримка України на шляху до ЄС, відкриття першого переговорного кластера – ще одна ключова тема. І готуємось до Генасамблеї ООН – наш спільний голос має бути сильним.
Голова МЗС Литви Будріс прибув до Києва19.09.25, 13:34 • 2372 перегляди