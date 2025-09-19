$41.250.05
Ексклюзив
16:30 • 1908 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 5968 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
12:05 • 18004 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 15996 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 22904 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 34887 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 35398 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 53576 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 45551 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 66091 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 9628 перегляди
Зеленський обговорив з главою МЗС Литви безпеку регіону та спільні загрози від рф і білорусі

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом, обговоривши безпеку регіону та спільні загрози від росії та білорусі після атаки дронів на Польщу. Також йшлося про посилення санкцій, спільне оборонне виробництво та підтримку України на шляху до ЄС.

Зеленський обговорив з главою МЗС Литви безпеку регіону та спільні загрози від рф і білорусі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом. Говорили про безпеку регіону й спільні загрози від Росії та Білорусі, особливо після нещодавньої атаки дронів на Польщу, передає УНН.

Деталі

Зеленський відзначив, що це вже п’ята поїздка Будріса до України на цій посаді. 

Говорили про безпеку регіону й спільні загрози від Росії та Білорусі, особливо після нещодавньої атаки дронів на Польщу, про посилення санкційної політики, спільне оборонне виробництво, участь у програмах SAFE та PURL, допомогу у відбудові, розмінуванні, освіті й реабілітації поранених. Литва відкрила в Україні офіс, який координуватиме ці проєкти. Це важливо. Дякуємо 

- повідомив Зеленський.

Литва витрачає на допомогу Україні 2% ВВП, це третій показник серед країн-партнерів - Сибіга19.09.25, 15:15 • 2202 перегляди

За його словами, підтримка України на шляху до ЄС, відкриття першого переговорного кластера – ще одна ключова тема. І готуємось до Генасамблеї ООН – наш спільний голос має бути сильним.

Голова МЗС Литви Будріс прибув до Києва19.09.25, 13:34 • 2372 перегляди

Антоніна Туманова

