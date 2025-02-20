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Зеленский обсудил с американским сенатором Грэмом гарантии безопасности для Украины

Зеленский обсудил с американским сенатором Грэмом гарантии безопасности для Украины

Киев  •  УНН

 • 3599 просмотра

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Президент Украины провел разговор с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский поблагодарил за двухпартийную поддержку Конгресса США и отметил конструктивный подход Грэма.

Президент Украины провел разговор с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, в частности, о важности гарантий безопасности для Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Владимира Зеленского в соцсети Х.

Провел разговор с сенатором США Линдси Грэмом. Мы очень ценим двухпалатную и двухпартийную поддержку Конгресса США для украинского народа в нашей борьбе против российской агрессии  

- говорится в заметке Зеленского.

По словам Президента, Грэм - "как всегда, конструктивный и много делает для приближения мира".

Чрезвычайно важно, чтобы гарантии безопасности оставались на столе и чтобы они работали на Украину, на настоящий и длительный мир, отметил Владимир Зеленский, выразив Грэму благодарность за поддержку.

Напомним

Президент США Трамп обостряет конфликт с Зеленским и перенимает нарративы, выгодные также москве. После переговоров США и рф в Эр-Рияде без участия Украины, Трамп поставил под сомнение легитимность украинской власти.

Мы не хотим от рф гарантий безопасности, мы просим защиту от них - Зеленский19.02.25, 12:51 • 87458 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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