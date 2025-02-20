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15 березня, 19:03 • 127523 перегляди

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський обговорив з американським сенатором Гремом гарантії безпеки для України

Зеленський обговорив з американським сенатором Гремом гарантії безпеки для України

Київ • УНН

 • 111365 перегляди

Президент України провів розмову з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом щодо гарантій безпеки для України. Зеленський подякував за двопартійну підтримку Конгресу США та відзначив конструктивний підхід Грема.

Президент Україну провів розмову з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, зокрема, щодо важливості гарантій безпеки для України. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку Володимира Зеленського у соцмережі Х.

Провів розмову із сенатором США Ліндсі Гремом. Ми дуже цінуємо двопалатну та двопартійну підтримку Конгресу США для українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії  

- йдеться у дописі Зеленського.

За словами Президента, Грем – "як завжди, конструктивний і багато робить для наближення миру".

Надзвичайно важливо, щоб гарантії безпеки залишалися на столі й щоб вони працювали на Україну, на справжній і тривалий мир, зауважив Володимир Зеленський, висловивши Грему подяку за підтримку.

Нагадаємо

Президент США Трамп загострює конфлікт із Зеленським та переймає наративи, що вигідні також москві. Після переговорів США та рф у Ер-Ріяді без участі України, Трамп поставив під сумнів легітимність української влади.

Ми не хочемо від рф гарантій безпеки, ми просимо захист від них - Зеленський 19.02.25, 12:51 • 89899 переглядiв

Віта Зеленецька

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