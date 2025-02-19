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05:23 • 2325 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120344 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181442 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145974 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137830 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116846 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107640 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102945 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140666 перегляди

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Ми не хочемо від рф гарантій безпеки, ми просимо захист від них - Зеленський

Ми не хочемо від рф гарантій безпеки, ми просимо захист від них - Зеленський

Київ • УНН

 • 89899 перегляди

Президент заявив, що Україна не хоче гарантій безпеки від рф, а просить захисту від них. Серед можливих гарантій - НАТО, мільйонна армія, ППО та військовий контингент партнерів.

Україна не хоче від росіян гарантій безпеки, а просить захист від них. Гарантії безпеки залежать виключно від партнерів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Гарантії безпеки…Не можна ось так говорити, що треба щось й росіянам дати, піти на зустріч. Ми не хочемо від росіян гарантій безпеки. В цьому і питання…Ми просимо захист від них й тому звертаємося тільки до наших партнерів. Ми ще до умов щодо росіян не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що росіяни повинні,

- заявив Зеленський.

Президент наголосив що гарантії безпеки залежать виключно від партнерів.

Зараз ми говоримо про швидкі рішення. Гарантії безпеки залежать виключно від наших партнерів,

- сказав Зеленський.

Також Зеленський перерахував можливі гарантії безпеки для України.

НАТО, або наша армія мільйонна, фінансування цієї армії, зброя для цієї армії, ППО. Тотальне ППО. Захист ППО – це виключно від них (США – ред.). І контингент від тих країн, які хочуть, які спроможні на якийсь час, термін стояти в наших містах, на наших кордонах. Але ми готові до діалогу, до дискусій, в якій кількості. В нас все прораховано,

- заявив Зеленський.

Україна бачить за столом перемовин країни, які спроможні дати гарантії безпеки - Зеленський18.02.25, 16:42 • 23985 переглядiв

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що він не проти розміщення європейського контингенту в Україні. Головне, щоб був мир або перемир'я.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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