Ми не хочемо від рф гарантій безпеки, ми просимо захист від них - Зеленський

Україна не хоче від росіян гарантій безпеки, а просить захист від них. Гарантії безпеки залежать виключно від партнерів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Гарантії безпеки…Не можна ось так говорити, що треба щось й росіянам дати, піти на зустріч. Ми не хочемо від росіян гарантій безпеки. В цьому і питання…Ми просимо захист від них й тому звертаємося тільки до наших партнерів. Ми ще до умов щодо росіян не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що росіяни повинні,