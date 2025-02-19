Ми не хочемо від рф гарантій безпеки, ми просимо захист від них - Зеленський
Київ • УНН
Президент заявив, що Україна не хоче гарантій безпеки від рф, а просить захисту від них. Серед можливих гарантій - НАТО, мільйонна армія, ППО та військовий контингент партнерів.
Україна не хоче від росіян гарантій безпеки, а просить захист від них. Гарантії безпеки залежать виключно від партнерів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.
Гарантії безпеки…Не можна ось так говорити, що треба щось й росіянам дати, піти на зустріч. Ми не хочемо від росіян гарантій безпеки. В цьому і питання…Ми просимо захист від них й тому звертаємося тільки до наших партнерів. Ми ще до умов щодо росіян не дійшли. Коли будемо говорити про якусь угоду, тоді будемо говорити щодо того, що росіяни повинні,
Президент наголосив що гарантії безпеки залежать виключно від партнерів.
Зараз ми говоримо про швидкі рішення. Гарантії безпеки залежать виключно від наших партнерів,
Також Зеленський перерахував можливі гарантії безпеки для України.
НАТО, або наша армія мільйонна, фінансування цієї армії, зброя для цієї армії, ППО. Тотальне ППО. Захист ППО – це виключно від них (США – ред.). І контингент від тих країн, які хочуть, які спроможні на якийсь час, термін стояти в наших містах, на наших кордонах. Але ми готові до діалогу, до дискусій, в якій кількості. В нас все прораховано,
Україна бачить за столом перемовин країни, які спроможні дати гарантії безпеки - Зеленський18.02.25, 16:42 • 23985 переглядiв
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив, що він не проти розміщення європейського контингенту в Україні. Головне, щоб був мир або перемир'я.