Україна бачить за столом перемовин країни, які спроможні дати гарантії безпеки - Зеленський

Київ бачить за столом перемовин країни, які спроможні надати Україні гарантії безпеки. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський та додав, що не проти, якщо Туреччина буде готова давати гарантії безпеки, передає УНН.

Ми бачимо (за столом перемовин - ред.) тих, хто спроможний дати гарантії безпеки для України. Ми бачили США, ЄС плюс Європа інша, яка не в Євросоюзі. Це стосується і Туреччини. Ми не проти, якщо Туреччина буде готова давати Україні гарантії безпеки. Я про це сьогодні буду говорити з Ердоганом - заявив Зеленський в Анкарі.

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Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається йти на ультиматуми росії, а також прокоментував переговори між представниками рф та представниками США.

Раніше Зеленський наголошував, що зустрінеться тільки з одним росіянином - диктатором володимиром путіним й тільки після того, як буде підготовлений загальний план з Дональдом Трампом, щоб путін закінчив війну.