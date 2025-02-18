Украина видит за столом переговоров страны, которые способны дать гарантии безопасности - Зеленский

Киев видит за столом переговоров страны, которые способны предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский и добавил, что не против, если Турция будет готова давать гарантии безопасности, передает УНН.

Мы видим (за столом переговоров - ред.) тех, кто способен дать гарантии безопасности для Украины. Мы видели США, ЕС плюс Европа другая, которая не в Евросоюзе. Это касается и Турции. Мы не против, если Турция будет готова давать Украине гарантии безопасности. Я об этом сегодня буду говорить с Эрдоганом - заявил Зеленский в Анкаре.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается идти на ультиматумы россии, а также прокомментировал переговоры между представителями рф и представителями США.

Ранее Зеленский подчеркивал, что встретится только с одним россиянином - диктатором владимиром путиным и только после того, как будет подготовлен общий план с Дональдом Трампом, чтобы путин закончил войну.