Глава Rheinmetall: Европа оказалась «за детским столом» в переговорах о будущем Украины

Европейские страны оказались за «детским столом» переговоров о будущем Украины из-за десятилетий недофинансирования обороны. Об этом заявил генеральный директор оборонного ведомства в Германии Rheinmetall Армин Паппергер, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Если вы не инвестируете, если вы не сильны - они обращаются с вами как с детьми. Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно говорить: хорошо, потратьте 1% (ВВП на оборону), это нормально, сказал он Financial Times

Он считает, что европейцы стали подобны детям, которых посадили за отдельный стол, пока США и россия будут обсуждать будущее Украины.

Если родители обедают, детям приходится сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, и ни один европеец не сидит за столом - стало абсолютно понятно, что европейцы - это дети, - добавил Паппергер.

По официальным данным, в период с 2021 по 2024 год общие расходы стран ЕС на оборону выросли более чем на 30% и достигли примерно 326 миллиардов евро, что составляет около 1,9% ВВП блока.

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Трамп в свою очередь начал оказывать сильное давление на членов НАТО, требуя увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Паппергер отметил, что, несмотря на некоторое увеличение оборонных расходов в Европе, спрос на оружие будет оставаться высоким из-за угрозы от российской агрессии. Он подчеркнул, что даже в случае прекращения огня между Украиной и Россией Европе придется продолжить инвестировать в оборону, поскольку угроза со стороны России не исчезнет.

У европейцев и украинцев на складах ничего нет, - сказал он, имея в виду низкие запасы оружия на континенте.

Цена акций Rheinmetall, которая выросла почти вчетверо после полномасштабного вторжения России в Украину, сначала упала после того, как на прошлой неделе был обнародован план Трампа по мирным переговорам.

Однако с тех пор акции европейских оборонных компаний, в частности Rheinmetall, пошли вверх, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что европейским правительствам придется значительно увеличить военные расходы в ответ на растущие опасения по поводу отказа США от своей многолетней роли гаранта европейской безопасности.

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Паппергер, который, как полагают, стал целью предотвращенного покушения со стороны России в прошлом году, выразил сомнение в том, что мирные переговоры Трампа действительно заставят Россию «прекратить огонь».

Он заявил, что его компания выиграет даже в случае прекращения огня, поскольку Европа продолжит инвестировать в оружие, сталкиваясь с угрозой российской агрессии.

Даже если война (в Украине) прекратится, ожидать, что нас ждет очень мирное будущее, я считаю, неправильно, - сказал он.

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