Украина может производить 4 млн беспилотников в год - Сибига

Сейчас Украина может производить 4 миллиона беспилотников в год, несмотря на войну. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига журналистам на оборонной выставке в ОАЭ, передает УНН.

Детали

Сибига посетил стенды Украины в понедельник днем на выставке в ОАЭ, несмотря на то, что россия пыталась продать вертолеты и другое оружие на ярмарке.

Сейчас мы можем производить 4 миллиона беспилотников в год, несмотря на войну. Мы могли бы немедленно протестировать беспилотники или нашу продукцию на поле боя. Вот почему они действительно высокого качества. Поэтому я действительно горжусь тем, что, как министр страны, находящейся в состоянии войны, посетил экспозицию,