Украина может производить 4 млн беспилотников в год - Сибига
Киев • УНН
Министр иностранных дел Сибига на выставке в ОАЭ сообщил о производственных мощностях Украины по беспилотникам.
Сейчас Украина может производить 4 миллиона беспилотников в год, несмотря на войну. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига журналистам на оборонной выставке в ОАЭ, передает УНН.
Детали
Сибига посетил стенды Украины в понедельник днем на выставке в ОАЭ, несмотря на то, что россия пыталась продать вертолеты и другое оружие на ярмарке.
Сейчас мы можем производить 4 миллиона беспилотников в год, несмотря на войну. Мы могли бы немедленно протестировать беспилотники или нашу продукцию на поле боя. Вот почему они действительно высокого качества. Поэтому я действительно горжусь тем, что, как министр страны, находящейся в состоянии войны, посетил экспозицию,
Украине нужны инвестиции от партнеров для массового производства дальнобойных ракет и дронов - Зеленский02.09.2024, 19:02 • 17141 просмотр
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в 2024 году Украина произвела более полутора миллионов дронов различных типов.