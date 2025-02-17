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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина может производить 4 млн беспилотников в год - Сибига

Украина может производить 4 млн беспилотников в год - Сибига

Киев  •  УНН

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Министр иностранных дел Сибига на выставке в ОАЭ сообщил о производственных мощностях Украины по беспилотникам.

Сейчас Украина может производить 4 миллиона беспилотников в год, несмотря на войну. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига журналистам на оборонной выставке в ОАЭ, передает УНН.

Детали

Сибига посетил стенды Украины в понедельник днем на выставке в ОАЭ, несмотря на то, что россия пыталась продать вертолеты и другое оружие на ярмарке.

Сейчас мы можем производить 4 миллиона беспилотников в год, несмотря на войну. Мы могли бы немедленно протестировать беспилотники или нашу продукцию на поле боя. Вот почему они действительно высокого качества. Поэтому я действительно горжусь тем, что, как министр страны, находящейся в состоянии войны, посетил экспозицию,

- сказал Сибига журналистам.

Украине нужны инвестиции от партнеров для массового производства дальнобойных ракет и дронов - Зеленский02.09.2024, 19:02 • 17141 просмотр

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в 2024 году Украина произвела более полутора миллионов дронов различных типов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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