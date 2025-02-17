Україна може виробляти 4 млн безпілотників на рік - Сибіга

Наразі Україна може виробляти 4 мільйони безпілотників на рік, незважаючи на війну. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга журналістам на оборонній виставці в ОАЕ, передає УНН.

Деталі

Сібіга відвідав стенди України в понеділок вдень на виставці в ОАЕ, незважаючи на те, що росія намагалася продати вертольоти та іншу зброю на ярмарку.

Зараз ми можемо виробляти 4 мільйони безпілотників на рік, незважаючи на війну. Ми могли б негайно протестувати безпілотники або нашу продукцію на полі бою. Ось чому вони справді високої якості. Тому я справді пишаюся тим, що, як міністр країни, яка перебуває у стані війни, відвідав експозицію, - сказав Сібіга журналістам.

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Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що 2024 року Україна виробила понад півтора мільйона дронів різних типів.