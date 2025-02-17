Україна може виробляти 4 млн безпілотників на рік - Сибіга
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Сибіга на виставці в ОАЕ повідомив про виробничі потужності України щодо безпілотників.
Наразі Україна може виробляти 4 мільйони безпілотників на рік, незважаючи на війну. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга журналістам на оборонній виставці в ОАЕ, передає УНН.
Деталі
Сібіга відвідав стенди України в понеділок вдень на виставці в ОАЕ, незважаючи на те, що росія намагалася продати вертольоти та іншу зброю на ярмарку.
Зараз ми можемо виробляти 4 мільйони безпілотників на рік, незважаючи на війну. Ми могли б негайно протестувати безпілотники або нашу продукцію на полі бою. Ось чому вони справді високої якості. Тому я справді пишаюся тим, що, як міністр країни, яка перебуває у стані війни, відвідав експозицію,
Україні потрібні інвестиції від партнерів для масового виробництва далекобійних ракет і дронів – Зеленський02.09.24, 19:02 • 17210 переглядiв
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що 2024 року Україна виробила понад півтора мільйона дронів різних типів.