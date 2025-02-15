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Україна виробила понад півтора мільйона дронів різних типів - Президент

Київ • УНН

 • 30137 перегляди

Україна виробила понад 1,5 мільйона дронів різних типів у 2024 році. Зеленський закликав розширити виробництво зброї в Європі для посилення спільної безпеки.

У 2024 році Україна виробила понад півтора мільйона дронів різних типів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вистуру на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі 

Данська модель спільних інвестицій для виробництва зброї в Україні, наприклад, з його слів, уже працює добре, дуже-дуже успішно. 

"Лише минулого року, завдяки зусиллям України та партнерів, ми виробили понад 1,5 мільйона дронів різних типів. Україна зараз - світовий лідер у дроновій війні. Це наш успіх, але це також ваш успіх", - заявив Зеленський.

Президент України підкреслив, що виробництво в Україні підсилює також і безпеку Європи.

"Те саме повинно стосуватися артилерії, протиповітряної оборони та бронемашин. Усе, що потрібно, щоби забезпечувати, захищати життя у сучасній війні, повинно вироблятися цілковито в Європі. Європа має все для цього", - наголосив Глава держави.

Україна має дрони з дальністю 1800 км та розробляє перехоплювачі "шахедів" - Федоров02.12.24, 11:52 • 50169 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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