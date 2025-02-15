Україна виробила понад півтора мільйона дронів різних типів - Президент

У 2024 році Україна виробила понад півтора мільйона дронів різних типів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час вистуру на Мюнхенській безпековій конференції, передає кореспондент УНН.

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Данська модель спільних інвестицій для виробництва зброї в Україні, наприклад, з його слів, уже працює добре, дуже-дуже успішно.

"Лише минулого року, завдяки зусиллям України та партнерів, ми виробили понад 1,5 мільйона дронів різних типів. Україна зараз - світовий лідер у дроновій війні. Це наш успіх, але це також ваш успіх", - заявив Зеленський.

Президент України підкреслив, що виробництво в Україні підсилює також і безпеку Європи.

"Те саме повинно стосуватися артилерії, протиповітряної оборони та бронемашин. Усе, що потрібно, щоби забезпечувати, захищати життя у сучасній війні, повинно вироблятися цілковито в Європі. Європа має все для цього", - наголосив Глава держави.

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