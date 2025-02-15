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Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
11:16 • 7640 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

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10:28 • 33012 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

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14 февраля, 11:50 • 163487 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
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Украина произвела более полутора миллионов дронов различных типов - Президент

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Киев  •  УНН

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Украина произвела более 1,5 миллиона дронов различных типов в 2024 году. Зеленский призвал расширить производство оружия в Европе для усиления общей безопасности.

В 2024 году Украина произвела более полутора миллионов дронов различных типов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Детали 

Датская модель совместных инвестиций для производства оружия в Украине, например, по его словам, уже работает хорошо, очень-очень успешно. 

«Только в прошлом году, благодаря усилиям Украины и партнеров, мы произвели более 1,5 миллиона дронов различных типов. Украина сейчас - мировой лидер в беспилотной войне. Это наш успех, но это также ваш успех», - заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что производство в Украине усиливает также и безопасность Европы.

«То же самое должно касаться артиллерии, противовоздушной обороны и бронемашин. Все, что нужно, чтобы обеспечивать, защищать жизнь в современной войне, должно производиться полностью в Европе. Европа имеет все для этого», - подчеркнул Глава государства.

Украина имеет дроны с дальностью 1800 км и разрабатывает перехватчики "шахедов" - Федоров02.12.24, 11:52 • 49782 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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