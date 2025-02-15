Украина произвела более полутора миллионов дронов различных типов - Президент
Киев • УНН
Украина произвела более 1,5 миллиона дронов различных типов в 2024 году. Зеленский призвал расширить производство оружия в Европе для усиления общей безопасности.
В 2024 году Украина произвела более полутора миллионов дронов различных типов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
Детали
Датская модель совместных инвестиций для производства оружия в Украине, например, по его словам, уже работает хорошо, очень-очень успешно.
«Только в прошлом году, благодаря усилиям Украины и партнеров, мы произвели более 1,5 миллиона дронов различных типов. Украина сейчас - мировой лидер в беспилотной войне. Это наш успех, но это также ваш успех», - заявил Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что производство в Украине усиливает также и безопасность Европы.
«То же самое должно касаться артиллерии, противовоздушной обороны и бронемашин. Все, что нужно, чтобы обеспечивать, защищать жизнь в современной войне, должно производиться полностью в Европе. Европа имеет все для этого», - подчеркнул Глава государства.
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