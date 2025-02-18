Глава Rheinmetall: Європа опинилася "за дитячим столом" у переговорах про майбутнє України

Європейські країни опинилися за "дитячим столом" переговорів про майбутнє України через десятиліття недофінансування оборони. Про це заявив генеральний директор оборонного відомства у Німеччині Rheinmetall Армін Паппергер, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Якщо ви не інвестуєте, якщо ви не сильні — вони поводяться з вами як з дітьми. Європейцям протягом останніх 30 років було дуже зручно говорити: добре, витратьте 1% (ВВП на оборону), це нормально, сказав він Financial Times

Він вважає, що європейці стали подібні до дітей, яких посадили за окремий стіл, поки США і росія обговорюватимуть майбутнє України.

Якщо батьки обідають, дітям доводиться сидіти за іншим столом. США ведуть переговори з росією, і жоден європеєць не сидить за столом - стало абсолютно зрозуміло, що європейці - це діти, - додав Паппергер.

За офіційними даними, у період із 2021 до 2024 року загальні витрати країн ЄС на оборону зросли на понад 30% і сягнули приблизно 326 мільярдів євро, що становить близько 1,9% ВВП блоку.

Україна може виробляти 4 млн безпілотників на рік - Сибіга

Трамп в свою чергу почав чинити сильний тиск на членів НАТО, вимагаючи збільшити витрати на оборону до 5% ВВП.

Паппергер зазначив, що, незважаючи на деяке збільшення оборонних витрат у Європі, попит на зброю залишатиметься високим через загрози від російської агресії. Він підкреслив, що навіть у разі припинення вогню між Україною та росією Європі доведеться продовжити інвестувати в оборону, оскільки загроза з боку росії не зникне.

У європейців і українців на складах нічого немає, - сказав він, маючи на увазі низькі запаси зброї на континенті.

Ціна акцій Rheinmetall, яка зросла майже вчетверо після повномасштабного вторгнення росії в Україну, спочатку впала після того, як минулого тижня було оприлюднено план Трампа щодо мирних переговорів.

Однак відтоді акції європейських оборонних компаній, зокрема Rheinmetall, пішли вгору, оскільки інвестори зробили ставку на те, що європейським урядам доведеться значно збільшити військові витрати у відповідь на побоювання, які зростають з приводу відмови США від своєї багаторічної ролі гаранта європейської безпеки.

Зеленський: США говорять речі, які дуже подобаються путіну

Паппергер, який, як вважають, став ціллю відверненого замаху з боку росії торік, висловив сумнів у тому, що мирні переговори Трампа дійсно змусять росію "припинити вогонь".

Він заявив, що його компанія виграє навіть у разі припинення вогню, оскільки Європа продовжить інвестувати в зброю, стикаючись із загрозою російської агресії.

Навіть якщо війна (в Україні) припиниться, очікувати, що на нас чекає дуже мирне майбутнє, я вважаю, неправильно, - сказав він.

Вважаю, це небезпечно: Зеленський про припинення відносин між США та Європою