Мы не хотим от рф гарантий безопасности, мы просим защиту от них - Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил, что Украина не хочет гарантий безопасности от РФ, а просит защиты от них. Среди возможных гарантий - НАТО, миллионная армия, ПВО и военный контингент партнеров.
Украина не хочет от россиян гарантий безопасности, а просит защиты от них. Гарантии безопасности зависят исключительно от партнеров. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.
Гарантии безопасности... Нельзя вот так говорить, что надо что-то и россиянам дать, пойти на встречу. Мы не хотим от россиян гарантий безопасности. В этом и вопрос... Мы просим защиты от них и поэтому обращаемся только к нашим партнерам. Мы еще до условий по россиянам не дошли. Когда будем говорить о каком-то соглашении, тогда будем говорить о том, что россияне должны,
Президент подчеркнул, что гарантии безопасности зависят исключительно от партнеров.
Сейчас мы говорим о быстрых решениях. Гарантии безопасности зависят исключительно от наших партнеров,
Также Зеленский перечислил возможные гарантии безопасности для Украины.
НАТО, или наша армия миллионная, финансирование этой армии, оружие для этой армии, ПВО. Тотальное ПВО. Защита ПВО - это исключительно от них (США - ред.). И контингент от тех стран, которые хотят, которые способны на какое-то время, срок стоять в наших городах, на наших границах. Но мы готовы к диалогу, к дискуссиям, в каком количестве. У нас все просчитано,
Украина видит за столом переговоров страны, которые способны дать гарантии безопасности - Зеленский18.02.25, 16:42 • 20591 просмотр
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против размещения европейского контингента в Украине. Главное, чтобы был мир или перемирие.