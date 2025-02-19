Мы не хотим от рф гарантий безопасности, мы просим защиту от них - Зеленский

Украина не хочет от россиян гарантий безопасности, а просит защиты от них. Гарантии безопасности зависят исключительно от партнеров. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Гарантии безопасности... Нельзя вот так говорить, что надо что-то и россиянам дать, пойти на встречу. Мы не хотим от россиян гарантий безопасности. В этом и вопрос... Мы просим защиты от них и поэтому обращаемся только к нашим партнерам. Мы еще до условий по россиянам не дошли. Когда будем говорить о каком-то соглашении, тогда будем говорить о том, что россияне должны,