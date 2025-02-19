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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы не хотим от рф гарантий безопасности, мы просим защиту от них - Зеленский

Мы не хотим от рф гарантий безопасности, мы просим защиту от них - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 74209 просмотра

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Президент заявил, что Украина не хочет гарантий безопасности от РФ, а просит защиты от них. Среди возможных гарантий - НАТО, миллионная армия, ПВО и военный контингент партнеров.

Украина не хочет от россиян гарантий безопасности, а просит защиты от них. Гарантии безопасности зависят исключительно от партнеров. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает УНН.

Гарантии безопасности... Нельзя вот так говорить, что надо что-то и россиянам дать, пойти на встречу. Мы не хотим от россиян гарантий безопасности. В этом и вопрос... Мы просим защиты от них и поэтому обращаемся только к нашим партнерам. Мы еще до условий по россиянам не дошли. Когда будем говорить о каком-то соглашении, тогда будем говорить о том, что россияне должны,

- заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что гарантии безопасности зависят исключительно от партнеров.

Сейчас мы говорим о быстрых решениях. Гарантии безопасности зависят исключительно от наших партнеров,

- сказал Зеленский.

Также Зеленский перечислил возможные гарантии безопасности для Украины.

НАТО, или наша армия миллионная, финансирование этой армии, оружие для этой армии, ПВО. Тотальное ПВО. Защита ПВО - это исключительно от них (США - ред.). И контингент от тех стран, которые хотят, которые способны на какое-то время, срок стоять в наших городах, на наших границах. Но мы готовы к диалогу, к дискуссиям, в каком количестве. У нас все просчитано,

- заявил Зеленский.

Украина видит за столом переговоров страны, которые способны дать гарантии безопасности - Зеленский18.02.25, 16:42 • 20591 просмотр

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против размещения европейского контингента в Украине. Главное, чтобы был мир или перемирие.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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