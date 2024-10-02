Зеленский обсудил с администратором USAID восстановление энергетики и внедрение реформ

В среду, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с администратором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр. Обсудили проекты по восстановлению энергетики, внедрение реформ и поддержку бизнеса. Об этом пишет УНН со ссылкой на Офис президента.

Детали

Глава государства отметил встречу с Самантой Пауэр и представителями ведущих американских энергетических, финансовых и страховых компаний во время его визита в Соединенные Штаты на прошлой неделе.

Я считаю, что та встреча была очень важной, полезной и продуктивной. Думаю, мы имели очень хороший разговор о зиме, энергетике, особенно с представителями американских компаний. Спасибо за организацию этой встречи - заявил президент.

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Основными темами обсуждения с Самантой Пауэр стали - реализация проектов по укреплению украинской энергосети, восстановление объектов критической инфраструктуры, усиление ПВО и строительство школьных укрытий.

Для нас очень важна ваша поддержка перед зимой и во время зимнего периода. Мы рассчитываем на вашу усиленную помощь. Я думаю, что это самый важный, самый большой приоритет - подчеркнул Зеленский.

По словам Саманты Пауэр, USAID участвует в ремонте 10 тыс. школьных укрытий.

Кроме того, во время встречи обсудили внедрение реформ и поддержку малого и среднего бизнеса в Украине.

Напомним,

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с администратором USAID Самантой Пауэр. Они обсудили восстановление энергетики, поддержку бизнеса и реформы, в частности таможни.