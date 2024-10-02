Зеленський обговорив з адміністраторкою USAID відновлення енергетики та впровадження реформ
Київ • УНН
Президент України зустрівся з адміністраторкою USAID. Обговорили проєкти з відновлення енергетики, зміцнення інфраструктури, впровадження реформ та підтримку бізнесу перед зимовим періодом.
У середу, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер. Обговорили проєкти з відновлення енергетики, впровадження реформ та підтримку бізнесу. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента.
Деталі
Глава держави відзначив зустріч із Самантою Пауер і представниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній під час його візиту до Сполучених Штатів минулого тижня.
Я вважаю, що та зустріч була дуже важливою, корисною та продуктивною. Думаю, ми мали дуже хорошу розмову про зиму, енергетику, особливо з представниками американських компаній. Дякую за організацію цієї зустрічі
USAID виділяє 825 мільйонів доларів на підтримку енергетики України напередодні зими02.10.24, 19:25 • 29299 переглядiв
Основними темами обговорення із Самантою Пауер стали - реалізація проєктів зі зміцнення української енергомережі, відновлення об’єктів критичної інфраструктури, посилення ППО та будівництво шкільних укриттів.
Для нас дуже важлива ваша підтримка перед зимою та під час зимового періоду. Ми розраховуємо на вашу посилену допомогу. Я думаю, що це найважливіший, найбільший пріоритет
За словами Саманти Пауер, USAID бере участь у ремонті 10 тис. шкільних укриттів.
Крім того, під час зустрічі обговорили впровадження реформ і підтримку малого й середнього бізнесу в Україні.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з адміністраторкою USAID Самантою Пауер. Вони обговорили відновлення енергетики, підтримку бізнесу та реформи, зокрема митниці.