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Зеленський обговорив з адміністраторкою USAID відновлення енергетики та впровадження реформ

Зеленський обговорив з адміністраторкою USAID відновлення енергетики та впровадження реформ

Київ • УНН

 • 17225 перегляди

Президент України зустрівся з адміністраторкою USAID. Обговорили проєкти з відновлення енергетики, зміцнення інфраструктури, впровадження реформ та підтримку бізнесу перед зимовим періодом.

У середу, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Пауер. Обговорили проєкти з відновлення енергетики, впровадження реформ та підтримку бізнесу. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента.

Деталі

Глава держави відзначив зустріч із Самантою Пауер і представниками провідних американських енергетичних, фінансових і страхових компаній під час його візиту до Сполучених Штатів минулого тижня.

Я вважаю, що та зустріч була дуже важливою, корисною та продуктивною. Думаю, ми мали дуже хорошу розмову про зиму, енергетику, особливо з представниками американських компаній. Дякую за організацію цієї зустрічі

- заявив президент. 

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Основними темами обговорення із Самантою Пауер стали - реалізація проєктів зі зміцнення української енергомережі, відновлення об’єктів критичної інфраструктури, посилення ППО та будівництво шкільних укриттів.

Для нас дуже важлива ваша підтримка перед зимою та під час зимового періоду. Ми розраховуємо на вашу посилену допомогу. Я думаю, що це найважливіший, найбільший пріоритет

- підкреслив Зеленський. 

За словами Саманти Пауер, USAID бере участь у ремонті 10 тис. шкільних укриттів.

Крім того, під час зустрічі обговорили впровадження реформ і підтримку малого й середнього бізнесу в Україні.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з адміністраторкою USAID Самантою Пауер. Вони обговорили відновлення енергетики, підтримку бізнесу та реформи, зокрема митниці.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ЕкономікаПолітика
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