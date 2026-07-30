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Зеленский обсудил противодействие баллистическим ударам рф и состояние фронта: дал задание и анонсировал изменения от Генштаба

Киев • УНН

 • 4807 просмотра

Президент получил доклад о вызовах из-за российских баллистических ударов и определил асимметричные меры защиты. Также обсуждена ситуация на фронте возле Славянска и Константиновки.

Зеленский обсудил противодействие баллистическим ударам рф и состояние фронта: дал задание и анонсировал изменения от Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с военными высокопоставленными лицами противодействие баллистическим ударам рф и состояние фронта, дал задание по коммуникации со странами в регионе и партнерами в Европе и анонсировал системные изменения от Генштаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Доклад Михаила Драпатого, Игоря Скибюка, Евгения Хмары и Павла Палисы. Детально обсудили вызовы, которые есть сейчас из-за российской тактики ударов баллистическими ракетами, и нашу способность противодействовать этой тактике как на военном, так и на дипломатическом уровнях. Определили решения и технологические шаги, асимметричные меры, которые могут дать Украине больше защиты", - указал Зеленский в соцсетях.

Фронт

"Был доклад по ситуации на фронте, прежде всего в районах Славянска и Константиновки. Также по ситуации с экспортным морским коридором – что уже сделано на этом направлении и какой план мероприятий еще будет реализован", - отметил Президент.

Он выразил благодарность "всем воинам и подразделениям, которые задействованы в выполнении нашего плана дальнобойных санкций против России за войну". "Продолжается наша операция мидстрайков по российским силам и позициям на временно оккупированной территории Украины, в частности в нашем Крыму. Обновили список первоочередных приоритетов мидстрайков", - написал Зеленский.

Коммуникация с другими странами

"Поручил Главнокомандующему ВСУ усилить информирование и координацию с военным руководством в государствах нашего региона. Команды Министерства обороны Украины и Офиса будут работать с нашими партнерами в Европе, которые могут помочь с поставками ракет для ПВО", - указал Президент.

Системные изменения от Генштаба по оценке ситуации на фронте

"Генеральный штаб ВСУ готовит ряд системных изменений, которые позволят, в том числе, четче оценивать обстановку на первой линии фронта, более оперативно реагировать на ее изменения и обеспечивать больше возможностей для бригад эффективно реагировать на российскую штурмовую активность. Благодарю все подразделения, которые реально держат позиции Украины и не позволяют армии оккупанта достигать тех целей, которые определило для нее российское политическое руководство. Слава Украине!" - подчеркнул Зеленский.

Зеленский: путин "потерял инициативу" на фоне изменения динамики военными технологиями Украины29.07.26, 10:35 • 3899 просмотров

Юлия Шрамко

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