Зеленский о вступлении в ЕС: Украина делает шаги для открытия всех кластеров

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работу над открытием всех переговорных кластеров в рамках вступления в Европейский Союз. По его словам, европейские партнеры положительно реагируют на эти шаги. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает УНН.

Комментируя вопрос о вступительных переговорах в ЕС, президент подчеркнул, что Украина выполняет все необходимые действия для открытия всех кластеров.

Что касается кластеров, мы предпринимаем все шаги, чтобы открывать все кластеры. И здесь наши европейские коллеги, они поддерживают нас и очень позитивно реагируют

Кроме того, относительно возможных новых реформ, в частности, в сфере судопроизводства, президент отметил, что пока не видел соответствующих предложений.

А что касается новых реформ, особенно связанных с судопроизводством, то я просто еще этого не видел, когда чиновники, парламентарии мне покажут. Увидим и будем реагировать