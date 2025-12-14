$42.270.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский о вступлении в ЕС: Украина делает шаги для открытия всех кластеров

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Зеленский заявил, что Украина продолжает работу над открытием всех переговорных кластеров в рамках вступления в Европейский Союз. Европейские партнеры положительно реагируют на эти шаги.

Зеленский о вступлении в ЕС: Украина делает шаги для открытия всех кластеров

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работу над открытием всех переговорных кластеров в рамках вступления в Европейский Союз. По его словам, европейские партнеры положительно реагируют на эти шаги. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

Комментируя вопрос о вступительных переговорах в ЕС, президент подчеркнул, что Украина выполняет все необходимые действия для открытия всех кластеров.

Что касается кластеров, мы предпринимаем все шаги, чтобы открывать все кластеры. И здесь наши европейские коллеги, они поддерживают нас и очень позитивно реагируют

– сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, относительно возможных новых реформ, в частности, в сфере судопроизводства, президент отметил, что пока не видел соответствующих предложений.

А что касается новых реформ, особенно связанных с судопроизводством, то я просто еще этого не видел, когда чиновники, парламентарии мне покажут. Увидим и будем реагировать

- добавил Владимир Зеленский

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что США и некоторые европейские страны не поддержали вступление Украины в НАТО. Это произошло во время переговоров по мирному плану американской администрации.

Алла Киосак

Политика
НАТО
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина