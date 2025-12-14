$42.270.00
Ексклюзив
12:56 • 1116 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 5814 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54
13 грудня, 15:54 • 29899 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26
13 грудня, 15:26 • 54218 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден "тіньового флоту" рф - Зеленський
13 грудня, 15:01
13 грудня, 15:01 • 38749 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українці
13 грудня, 13:58
13 грудня, 13:58 • 38376 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41
13 грудня, 13:41 • 31417 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30
13 грудня, 12:30 • 19743 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18775 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39
13 грудня, 10:39 • 16454 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Зеленський про вступ до ЄС: Україна робить кроки для відкриття всіх кластерів

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Зеленський заявив, що Україна продовжує роботу над відкриттям усіх переговорних кластерів у межах вступу до Європейського Союзу. Європейські партнери позитивно реагують на ці кроки.

Зеленський про вступ до ЄС: Україна робить кроки для відкриття всіх кластерів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує роботу над відкриттям усіх переговорних кластерів у межах вступу до Європейського Союзу. За його словами, європейські партнери позитивно реагують на ці кроки. Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Деталі

Коментуючи питання щодо вступних переговорів до ЄС, президент підкреслив, що Україна виконує всі необхідні дії для відкриття всіх кластерів.

Щодо кластерів, ми робимо всі кроки, щоб відкривати всі кластери. І тут наші колеги європейські, вони підтримують нас і дуже позитивно реагують

– сказав Володимир Зеленський.

Крім того, щодо щодо можливих нових реформ, зокрема, у сфері судочинства, президент зазначив, що наразі не бачив відповідних пропозицій.

А щодо яких нових реформ, особливо пов'язаних з судочинством, то я просто ще цього не бачив, коли урядовці, парламентарі мені покажуть. Побачимо і будемо реагувати

- додав Володимир Зеленський

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що США та деякі європейські країни не підтримали вступ України до НАТО. Це сталося під час переговорів щодо мирного плану американської адміністрації.

Алла Кіосак

