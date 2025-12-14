Зеленський про вступ до ЄС: Україна робить кроки для відкриття всіх кластерів
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує роботу над відкриттям усіх переговорних кластерів у межах вступу до Європейського Союзу. За його словами, європейські партнери позитивно реагують на ці кроки. Про це Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає УНН.
Деталі
Коментуючи питання щодо вступних переговорів до ЄС, президент підкреслив, що Україна виконує всі необхідні дії для відкриття всіх кластерів.
Щодо кластерів, ми робимо всі кроки, щоб відкривати всі кластери. І тут наші колеги європейські, вони підтримують нас і дуже позитивно реагують
Крім того, щодо щодо можливих нових реформ, зокрема, у сфері судочинства, президент зазначив, що наразі не бачив відповідних пропозицій.
А щодо яких нових реформ, особливо пов'язаних з судочинством, то я просто ще цього не бачив, коли урядовці, парламентарі мені покажуть. Побачимо і будемо реагувати
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що США та деякі європейські країни не підтримали вступ України до НАТО. Це сталося під час переговорів щодо мирного плану американської адміністрації.