Зеленский о встрече с президентом Эстонии: обсудили ситуацию на поле боя и военные перспективы
Зеленский обсудил поддержку Украины с президентом Эстонии, подчеркнув, что россия должна ответить за свою агрессию.
Правительственный законопроект о мобилизации возвращают на доработку - Арахамия
Законопроект № 10378 о мобилизации в Украине возвращается инициатору после консультаций с военным руководством и парламентскими комитетами.
Украина, как никто, заслуживает приглашения в НАТО - Зеленский
Зеленский утверждает, что Украина заслужила право на приглашение в НАТО благодаря сильной, испытанной в боях армии и соблюдению стандартов Альянса.
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
В Украине циркулирует 15 подтипов штамма коронавируса "Омикрон", при этом ни в одном регионе не превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и COVID-19.
ПриватБанк запустил аналог банок с названием "Конверты"
Функция "Конверты" ПриватБанка позволяет пользователям собирать и управлять средствами в приложении, предлагая общий, прозрачный инструмент для сбора средств.
Военные пакеты, инвестиции и многолетняя поддержка: в ОП заявили, что помощь Запада растет
В Офисе президента подчеркивают, что несмотря на заявления российской пропаганды, поддержка Украины Западом только увеличивается.
Оккупанты обстреляли Ивановку: есть погибший
Российские войска обстреляли Ивановку, в результате чего один человек погиб.
Пауза в войне пойдет только на пользу России - Зеленский
Зеленский предупреждает, что пауза в войне в Украине поможет россии восстановить военную мощь. Президент Украины отметил, что срочная закупка россией оружия свидетельствует о его текущем дефиците у страны-агрессора.
Google увольняет сотни людей на фоне сокращения расходов
Google увольняет сотни сотрудников в рамках сокращения расходов, на фоне более широкого сокращения рабочих мест в технологической отрасли.
россия должна заплатить: Зеленский призвал к конфискации замороженных активов рф
Зеленский призывает конфисковать замороженные российские активы для финансирования обороны Украины и помощи жертвам войны.