Зеленский о встрече с президентом Эстонии: обсудили ситуацию на поле боя и военные перспективы

Во время визита в Эстонию президент Украины Владимир Зеленский обсудил с эстонским коллегой поддержку Украины в политическом и военном аспектах. Об этом глава государства рассказал на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

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По его словам, внимание к Украине со стороны Эстонии ощущается не только сегодня, но и на протяжении всего времени войны.

Вместе с Президентом Эстонии Аларом Карисом обсудили взаимодействие на уровне европейских институтов, наши возможности в Европе, ситуацию на поле боя, наши военные перспективы, вопросы справедливости. Для нас принципиально, чтобы Россия несла полную ответственность за все проявления своего террора, за каждое совершенное преступление, за все разрушения, которые принесла ее агрессия - рассказал президент Украины.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом призвал конфисковать замороженные российские активы для финансирования обороны Украины и помощи жертвам войны.

Напомним,

Во время совместной пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пауза на поле боя на территории Украины пойдет только на пользу России.

Эстония предоставила Украине уже 17 пакетов оборонной поддержки - Зеленский