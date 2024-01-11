Зеленский о встрече с президентом Эстонии: обсудили ситуацию на поле боя и военные перспективы

Эксклюзив
Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность
  •  12708 просмотра

Сын экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса показал свою политическую несостоятельность

Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин
  •  30470 просмотра

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

Эксклюзив
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
  •  65058 просмотра

Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны
  •  77870 просмотра

Эксперт рассказал о двух сценариях, по которым может развиваться ситуация с курсом гривны

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса получил депутатство благодаря смерти отца-эксмера
  •  107282 просмотра

Сын Геннадия Кернеса получил депутатство благодаря смерти отца-эксмера

Эксклюзив
Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина
  •  114017 просмотра

Законодательное регулирование виртуальных активов: эксперт объяснила, что от этого выиграет Украина

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео
  •  110788 просмотра

В КНИИСЭ рассказали об особенностях экспертизы вражеских ракет "Кинжал": показали видео

Эксклюзив
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
  •  156487 просмотра

Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
  •  191890 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
  •  161824 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
10 января  •  195214 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
10 января  •  157826 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
10 января  •  172563 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
10 января  •  142783 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Эксклюзив
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
10 января  •  129728 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Зеленский о встрече с президентом Эстонии: обсудили ситуацию на поле боя и военные перспективы

Зеленский обсудил поддержку Украины с президентом Эстонии, подчеркнув, что россия должна ответить за свою агрессию.

Политика •   •  2721 просмотра
Зеленский о встрече с президентом Эстонии: обсудили ситуацию на поле боя и военные перспективы

Правительственный законопроект о мобилизации возвращают на доработку - Арахамия

Законопроект № 10378 о мобилизации в Украине возвращается инициатору после консультаций с военным руководством и парламентскими комитетами.

Политика •   •  3841 просмотра
Правительственный законопроект о мобилизации возвращают на доработку - Арахамия

Украина, как никто, заслуживает приглашения в НАТО - Зеленский

Зеленский утверждает, что Украина заслужила право на приглашение в НАТО благодаря сильной, испытанной в боях армии и соблюдению стандартов Альянса.

Политика •   •  4805 просмотра
Украина, как никто, заслуживает приглашения в НАТО - Зеленский

В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

В Украине циркулирует 15 подтипов штамма коронавируса "Омикрон", при этом ни в одном регионе не превышены эпидемические пороги заболеваемости гриппом и COVID-19.

Общество •   •  30470 просмотра
Эксклюзив
В Украине циркулирует 15 штаммов коронавируса - Кузин

ПриватБанк запустил аналог банок с названием "Конверты"

Функция "Конверты" ПриватБанка позволяет пользователям собирать и управлять средствами в приложении, предлагая общий, прозрачный инструмент для сбора средств.

Общество •   •  6435 просмотра
ПриватБанк запустил аналог банок с названием "Конверты"

Военные пакеты, инвестиции и многолетняя поддержка: в ОП заявили, что помощь Запада растет

В Офисе президента подчеркивают, что несмотря на заявления российской пропаганды, поддержка Украины Западом только увеличивается.

Политика •   •  8101 просмотра
Военные пакеты, инвестиции и многолетняя поддержка: в ОП заявили, что помощь Запада растет

Оккупанты обстреляли Ивановку: есть погибший

Российские войска обстреляли Ивановку, в результате чего один человек погиб.

Война •   •  9615 просмотра
Оккупанты обстреляли Ивановку: есть погибший

Пауза в войне пойдет только на пользу России - Зеленский

Зеленский предупреждает, что пауза в войне в Украине поможет россии восстановить военную мощь. Президент Украины отметил, что срочная закупка россией оружия свидетельствует о его текущем дефиците у страны-агрессора.

Политика •   •  7597 просмотра
Пауза в войне пойдет только на пользу России - Зеленский

Google увольняет сотни людей на фоне сокращения расходов

Google увольняет сотни сотрудников в рамках сокращения расходов, на фоне более широкого сокращения рабочих мест в технологической отрасли.

Экономика •   •  7760 просмотра
Google увольняет сотни людей на фоне сокращения расходов

россия должна заплатить: Зеленский призвал к конфискации замороженных активов рф

Зеленский призывает конфисковать замороженные российские активы для финансирования обороны Украины и помощи жертвам войны.

Политика •   •  9010 просмотра
россия должна заплатить: Зеленский призвал к конфискации замороженных активов рф