Зеленський про зустріч з президентом Естонії: обговорили ситуацію на полі бою та воєнні перспективи

Під час візиту до Естонії президент України Володимир Зеленський обговорив з естонським колегою підтримку України у політичному та військовому аспектах. Про це глава держави розповів на своїй сторінці у соцмережі Х, передає УНН.

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За його словами, увага до України з боку Естонії відчувається не лише сьогодні, а й протягом усього часу війни.

Разом із Президентом Естонії Аларом Карісом обговорили взаємодію на рівні європейських інституцій, наші можливості у Європі, ситуацію на полі бою, наші воєнні перспективи, питання справедливості. Для нас принципово, щоб Росія несла повну відповідальність за всі прояви свого терору, за кожен скоєний злочин, за всі руйнування, які принесла її агресія - розповів президент України.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом закликав конфіскувати заморожені російські активи для фінансування оборони України та допомоги жертвам війни.

Нагадаємо

Під час спільної пресконференції з лідером Естонії Аларом Карісом президент України Володимир зеленський заявив, що пауза на полі бою на території України піде лише на користь росії.

Естонія надала Україні вже 17 пакетів оборонної підтримки - Зеленський