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Зеленский: нужна дополнительная финансовая мотивация военного, и НАТО это может сделать

Киев • УНН

 • 424 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина не вступит в НАТО сейчас, но может получить от Альянса дополнительное финансирование для армии и мотивации военных. Он подчеркнул необходимость сосредоточиться на получении средств на дроны и для военных, используя готовность США и ключевых лидеров Европы к усилению Украины в рамках 5% расходов на оборону.

Зеленский: нужна дополнительная финансовая мотивация военного, и НАТО это может сделать

Необходимо дополнительное финансирование украинской армии и дополнительная финансовая мотивация для военных. И НАТО может это сделать. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с руководителями украинских посольств, передает УНН.

Мы должны воспользоваться тем, что США и ключевые лидеры Европы не против, чтобы в этих 5% было усиление Украины. Не факт, что так произойдет, а это факт, что так есть. Вы знаете, что есть программы, когда ЕС открыл возможность 150 млрд и страны союза могут взять эти деньги, но они их берут под обязательства, и потом передают Украине. Они говорят о готовности многих стран, 10 стран брать эти деньги, но мы не видим результата, что они их взяли, и передали нам. Я считаю, что это вопрос к НАТО, и к ЕС. Сейчас нам это нужно. Это приоритет 

- сказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас Украина не вступит в НАТО.

Война и другие причины, о которых вы говорили… Можно сейчас дискутировать, а можно выбрать то, что мы можем получить от этого Гаагского саммита НАТО. Мы можем давить и взять для себя именно те деньги, которые нам нужны. Я бы сосредоточился на этом. Второй пункт, который очень важен, и мы начали это проговаривать – НАТО это может сделать. Что именно? Дополнительное финансирование нашей армии, именно дополнительное финансирование военного, именно мотивации военному. Безусловно, все понимают, что наши воины начали и продолжают защищать Украину не ради денег, но мы знаем и чувствуем, что нам нужна финансовая мотивация дополнительная для украинской армии. Я бы сосредоточился на двух вопросах - деньги на дроны, деньги на военного 

- заявил Зеленский.

Испания договорилась с НАТО не тратить 5% ВВП на оборону22.06.25, 23:18 • 5557 просмотров

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что страны-члены Альянса поднимут расходы на оборону до 5%. Это необходимо сделать перед новыми угрозами безопасности.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя заседание в формате "Рамштайн", заявил, что его участники продолжают тесно сотрудничать, чтобы обеспечить Украине необходимую поддержку, в частности через новую инициативу, которая предоставляет союзникам новый доступ к закупке американского оборудования через Альянс.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Марк Рютте
НАТО
Европейский Союз
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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