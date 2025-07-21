Зеленський: потрібна додаткова фінансова мотивація військового й НАТО це може зробити

Потрібне додаткове фінансування української армії та додаткова фінансова мотивація військового. І НАТО - це може зробити. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками українських посольств, передає УНН.

Ми повинні скористатися тим, що США і ключові лідери Європи не проти, щоб у цих 5% було посилення України. Не факт, що так станеться, а це факт, що так є. Ви знаєте, що є програми, коли ЄС відкрив можливість 150 млрд і країни союзу можуть взяти ці гроші, але вони їх беруть під зобов’язання, і потім передають Україні. Вони говорять про готовність багатьох країн, 10 країн брати ці гроші, але ми не бачимо результату, що вони їх взяли, і передали нам. Я вважаю, що це питання до НАТО, і до ЄС. Зараз нам це потрібно. Це є пріоритет - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що зараз Україна не вступить в НАТО.

Війна й інші причини, про які ви говорили… Можна зараз дискутувати, а можна обрати те, що ми можемо отримати від цього Гаазького саміту НАТО. Ми можемо тиснути і взяти для себе саме ті гроші, які нам потрібні. Я б зосередився на цьому. Другий пункт, який дуже важливий, і ми почали це проговорювати – НАТО це може зробити. Що саме? Додаткове фінансування нашої армії, саме додаткове фінансування військового, саме мотивації військовому. Безумовно, всі розуміють, що наші воїни почали і продовжують захищати Україну не заради грошей, але ми знаємо і відчуваємо, що нам потрібна фінансова мотивація додаткова для української армії. Я би зосередився на двох питаннях - гроші на дрони, гроші на військового - заявив Зеленський.

Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що країни-члени Альянсу піднімуть витрати на оборону до 5%. Це необхідно зробити перед новими загрозами безпеці.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи засідання у форматі "Рамштайн", заявив, що його учасники продовжують тісно співпрацювати, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку, зокрема через нову ініціативу, яка надає союзникам новий доступ до закупівлі американського обладнання через Альянс.