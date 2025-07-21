Зеленський: потрібна додаткова фінансова мотивація військового й НАТО це може зробити
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна не вступить до НАТО зараз, але може отримати від Альянсу додаткове фінансування для армії та мотивації військових. Він наголосив на необхідності зосередитися на отриманні коштів на дрони та для військових, використовуючи готовність США та ключових лідерів Європи до посилення України в рамках 5% витрат на оборону.
Потрібне додаткове фінансування української армії та додаткова фінансова мотивація військового. І НАТО - це може зробити. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками українських посольств, передає УНН.
Ми повинні скористатися тим, що США і ключові лідери Європи не проти, щоб у цих 5% було посилення України. Не факт, що так станеться, а це факт, що так є. Ви знаєте, що є програми, коли ЄС відкрив можливість 150 млрд і країни союзу можуть взяти ці гроші, але вони їх беруть під зобов’язання, і потім передають Україні. Вони говорять про готовність багатьох країн, 10 країн брати ці гроші, але ми не бачимо результату, що вони їх взяли, і передали нам. Я вважаю, що це питання до НАТО, і до ЄС. Зараз нам це потрібно. Це є пріоритет
Президент зауважив, що зараз Україна не вступить в НАТО.
Війна й інші причини, про які ви говорили… Можна зараз дискутувати, а можна обрати те, що ми можемо отримати від цього Гаазького саміту НАТО. Ми можемо тиснути і взяти для себе саме ті гроші, які нам потрібні. Я б зосередився на цьому. Другий пункт, який дуже важливий, і ми почали це проговорювати – НАТО це може зробити. Що саме? Додаткове фінансування нашої армії, саме додаткове фінансування військового, саме мотивації військовому. Безумовно, всі розуміють, що наші воїни почали і продовжують захищати Україну не заради грошей, але ми знаємо і відчуваємо, що нам потрібна фінансова мотивація додаткова для української армії. Я би зосередився на двох питаннях - гроші на дрони, гроші на військового
Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону22.06.25, 23:18 • 5557 переглядiв
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що країни-члени Альянсу піднімуть витрати на оборону до 5%. Це необхідно зробити перед новими загрозами безпеці.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, коментуючи засідання у форматі "Рамштайн", заявив, що його учасники продовжують тісно співпрацювати, щоб забезпечити Україні необхідну підтримку, зокрема через нову ініціативу, яка надає союзникам новий доступ до закупівлі американського обладнання через Альянс.