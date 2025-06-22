Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону

Іспанія домовилася із Північноатлантичним Альянсом про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону. Про це інформує агенція Reuters, з посиланням на заяву прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, передає УНН.

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Зазначається, що Педро Санчес назвав витрати у 5% "непропорційними і непотрібними".

Ми повністю поважаємо законне бажання інших країн збільшити свої інвестиції в оборону, але ми не будемо цього робити - сказав прем'єр-міністр Іспанії.

За його словами, Іспанія може виконати всі свої зобов'язання перед НАТО щодо персоналу та обладнання, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.

У листі, який Санчес надіслав Альянсу, він повідомив генсека НАТО Марка Рютте, що його країна хоче відмовитися від нового цільового показника витрат у 5%.

За оцінками НАТО, торік Іспанія мала найнижчу частку витрат на оборону в Альянсі – приблизно 1,28% ВВП. У квітні Санчес погодився прискорити зусилля для досягнення поточного цільового показника НАТО у 2% цього року.

Нагадаємо

Європейські союзники НАТО стурбовані швидким виведенням військ США з Європи на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Після саміту союзники зобов'яжуться витрачати 5% ВВП на оборону, тоді США представлять військовий огляд.

Північноатлантичний Альянс (НАТО) намагається подолати блокування з боку Іспанії щодо нової угоди про витрати на оборону, яку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вимагав для саміту наступного тижня. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у четвер в останню хвилину зірвав підготовку до зустрічі в Гаазі, рішуче виступивши проти угоди про підвищення витрат на оборонні спроможності до 5% ВВП.