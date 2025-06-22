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Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

Іспанія домовилася з НАТО про виключення з вимоги витрачати 5% ВВП на оборону, яку прем'єр-міністр Педро Санчес назвав "непропорційною і непотрібною". Країна стверджує, що може виконувати зобов'язання, витрачаючи 2,1% ВВП, і мала найнижчу частку витрат на оборону в Альянсі - 1,28% ВВП торік.

Іспанія домовилася з НАТО не витрачати 5% ВВП на оборону

Іспанія домовилася із Північноатлантичним Альянсом про виключення з вимоги щодо витрачання 5% ВВП на оборону. Про це інформує агенція Reuters, з посиланням на заяву прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Педро Санчес назвав витрати у 5% "непропорційними і непотрібними".

Ми повністю поважаємо законне бажання інших країн збільшити свої інвестиції в оборону, але ми не будемо цього робити

- сказав прем'єр-міністр Іспанії.

За його словами, Іспанія може виконати всі свої зобов'язання перед НАТО щодо персоналу та обладнання, витрачаючи лише 2,1% свого ВВП.

У листі, який Санчес надіслав Альянсу, він повідомив генсека НАТО Марка Рютте, що його країна хоче відмовитися від нового цільового показника витрат у 5%. 

За оцінками НАТО, торік Іспанія мала найнижчу частку витрат на оборону в Альянсі – приблизно 1,28% ВВП. У квітні Санчес погодився прискорити зусилля для досягнення поточного цільового показника НАТО у 2% цього року. 

Нагадаємо

Європейські союзники НАТО стурбовані швидким виведенням військ США з Європи на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході. Після саміту союзники зобов'яжуться витрачати 5% ВВП на оборону, тоді США представлять військовий огляд.

Північноатлантичний Альянс (НАТО) намагається подолати блокування з боку Іспанії щодо нової угоди про витрати на оборону, яку президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вимагав для саміту наступного тижня. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у четвер в останню хвилину зірвав підготовку до зустрічі в Гаазі, рішуче виступивши проти угоди про підвищення витрат на оборонні спроможності до 5% ВВП.  

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Педро Санчес
Марк Рютте
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НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Іспанія
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