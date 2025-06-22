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Испания договорилась с НАТО не тратить 5% ВВП на оборону

Киев • УНН

 • 764 просмотра

Испания договорилась с НАТО об исключении из требования тратить 5% ВВП на оборону, которое премьер-министр Педро Санчес назвал "непропорциональным и ненужным". Страна утверждает, что может выполнять обязательства, тратя 2,1% ВВП, и имела самую низкую долю расходов на оборону в Альянсе - 1,28% ВВП в прошлом году.

Испания договорилась с НАТО не тратить 5% ВВП на оборону

Испания договорилась с Североатлантическим альянсом об исключении из требования о расходовании 5% ВВП на оборону. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Испании Педро Санчеса, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Педро Санчес назвал расходы в 5% "непропорциональными и ненужными".

Мы полностью уважаем законное желание других стран увеличить свои инвестиции в оборону, но мы не будем этого делать

- сказал премьер-министр Испании.

По его словам, Испания может выполнить все свои обязательства перед НАТО по персоналу и оборудованию, тратя лишь 2,1% своего ВВП.

В письме, которое Санчес направил Альянсу, он сообщил генсеку НАТО Марку Рютте, что его страна хочет отказаться от нового целевого показателя расходов в 5%.

По оценкам НАТО, в прошлом году Испания имела самую низкую долю расходов на оборону в Альянсе – примерно 1,28% ВВП. В апреле Санчес согласился ускорить усилия для достижения текущего целевого показателя НАТО в 2% в этом году.

Напомним

Европейские союзники НАТО обеспокоены быстрым выводом войск США из Европы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. После саммита союзники обязуются тратить 5% ВВП на оборону, затем США представят военный обзор.

Североатлантический Альянс (НАТО) пытается преодолеть блокирование со стороны Испании новой сделки по расходам на оборону, которую президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требовал для саммита на следующей неделе. Премьер-министр Испании Педро Санчес в четверг в последнюю минуту сорвал подготовку ко встрече в Гааге, решительно выступив против соглашения о повышении расходов на оборонные возможности до 5% ВВП.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Педро Санчес
Марк Рютте
Reuters
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Испания
Соединённые Штаты
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