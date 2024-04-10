Зеленский назвал форматы силы Украины, которые должны быть обеспечены для проигрыша террора рф

Для того, чтобы российский террор проиграл, должны быть обеспечены все форматы украинской силы. В частности, экономическая устойчивость Украины, и давление партнеров на россию, и сильнейшая консолидация мира. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передает УНН.

"Сегодня же говорил с Президентом Швейцарии, и это - продолжение нашей консолидации международного сообщества. Каждый лидер, каждое государство, которые стремятся, чтобы российская агрессия завершилась действительно справедливым миром, могут присоединиться к нашим глобальным усилиям - к первому саммиту мира, который в июне должен состояться в Швейцарии. Готовим саммит, готовим конкретные его результаты - четкую позицию мира относительно справедливого окончания этой войны", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что мир не имеет альтернативы.

"Но, чтобы это было, чтобы российский террор проиграл, должны быть обеспечены все форматы нашей силы. Физическая в защите от террора - это и ПВО, и наши способности на фронте, и наша возможность достичь необходимых результатов в Черном море, и наше внутреннее производство оружия, и экономическая устойчивость Украины, и давление партнеров на россию, и сильнейшая консолидация мира. Ни в одном из этих аспектов мы не имеем права промахнуться", - заявил Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии. Саммит продолжит предварительную работу над внедрением Формулы мира по итогам четырех встреч советников по вопросам национальной безопасности, которые состоялись в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе.