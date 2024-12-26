Зеленский назначил представителя Украины при международных организациях в Вене

26 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене. Им стал Юрий Витренко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Детали

Соответствующий указ №881/2024 обнародован на сайте главы государства.

Назначить Витренко Юрия Владимировича Постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене - указано в документе.

Напомним,

Президент Украины уволил послов в Руанде, Кении, Словении, Китае, Индонезии, Японии и Литве. На их места назначены новые дипломаты, в частности в Руанде, Филиппинах, Литве, Венгрии, Словении и Конго.