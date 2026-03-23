Зеленский наградил паралимпийцев за триумф на зимних Играх в Италии

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Президент вручил государственные награды чемпионам, завоевавшим 19 медалей на Паралимпиаде. Украина заняла третье место по общему количеству наград.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спортсменами национальной паралимпийской сборной Украины – чемпионами и призерами XIV зимних Паралимпийских игр, состоявшихся в Италии, и отметил их государственными наградами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины. 

Детали 

Зеленский поблагодарил спортсменов за победы в соревнованиях и подчеркнул, что Украина гордится каждым и каждой из них.

Украина благодарна вам за то, что вы в очередной раз показываете всему миру, какие вы есть, какие мы есть, какая есть Украина, нация несокрушимых людей. Украинцы обладают уникальной волей, украинцы сильны, украинцы – победители по духу 

- отметил Зеленский. 

Президент подчеркнул, что украинские паралимпийцы имеют важные достижения, несмотря на войну и несправедливое давление Международного паралимпийского комитета, который допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях.

Все это вас не сломило, и это главное. Вы сильнее всего этого. На этих Играх наш флаг снова поднимался вверх. Важно – наш гимн Украины снова победно звучал. Все это объединяет украинцев, все это объединяет украинок вокруг двух эмоций: гордость и благодарность 

- подчеркнул Президент. 

Президент отметил паралимпийцев и их тренеров орденами "За заслуги" I–III степеней, "За мужество" III степени, княгини Ольги II–III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени, медалями "За труд и доблесть" и присвоил почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".

На XIV зимних Паралимпийских играх, которые проходили 6–15 марта, украинские спортсмены завоевали 19 медалей: три золотые, восемь серебряных и восемь бронзовых. Украина заняла седьмое место в общекомандном зачете и третье место по общему количеству завоеванных наград. 

Больше всего медалей завоевали спортсмены в парабиатлоне и паралыжных гонках: Александра Кононова (одна золотая, одна серебряная и три бронзовые), Тарас Радь (одна золотая, две серебряные и одна бронзовая) и Александр Казик с лидером Сергеем Кучерявым (одна золотая и две серебряные).

Напомним 

Олег Дорощук, став 21 марта чемпионом мира в помещении, вписал свое имя в историю как первый в истории украинский прыгун в высоту, которому удалось взойти на высшую ступень пьедестала именно этого турнира.

Павел Башинский

