Зеленский наградил паралимпийцев за триумф на зимних Играх в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спортсменами национальной паралимпийской сборной Украины – чемпионами и призерами XIV зимних Паралимпийских игр, состоявшихся в Италии, и отметил их государственными наградами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины.

Зеленский поблагодарил спортсменов за победы в соревнованиях и подчеркнул, что Украина гордится каждым и каждой из них.

Украина благодарна вам за то, что вы в очередной раз показываете всему миру, какие вы есть, какие мы есть, какая есть Украина, нация несокрушимых людей. Украинцы обладают уникальной волей, украинцы сильны, украинцы – победители по духу