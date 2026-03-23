Зеленский наградил паралимпийцев за триумф на зимних Играх в Италии
Президент вручил государственные награды чемпионам, завоевавшим 19 медалей на Паралимпиаде. Украина заняла третье место по общему количеству наград.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спортсменами национальной паралимпийской сборной Украины – чемпионами и призерами XIV зимних Паралимпийских игр, состоявшихся в Италии, и отметил их государственными наградами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины.
Зеленский поблагодарил спортсменов за победы в соревнованиях и подчеркнул, что Украина гордится каждым и каждой из них.
Украина благодарна вам за то, что вы в очередной раз показываете всему миру, какие вы есть, какие мы есть, какая есть Украина, нация несокрушимых людей. Украинцы обладают уникальной волей, украинцы сильны, украинцы – победители по духу
Президент подчеркнул, что украинские паралимпийцы имеют важные достижения, несмотря на войну и несправедливое давление Международного паралимпийского комитета, который допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях.
Все это вас не сломило, и это главное. Вы сильнее всего этого. На этих Играх наш флаг снова поднимался вверх. Важно – наш гимн Украины снова победно звучал. Все это объединяет украинцев, все это объединяет украинок вокруг двух эмоций: гордость и благодарность
Президент отметил паралимпийцев и их тренеров орденами "За заслуги" I–III степеней, "За мужество" III степени, княгини Ольги II–III степеней, князя Ярослава Мудрого V степени, медалями "За труд и доблесть" и присвоил почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины".
На XIV зимних Паралимпийских играх, которые проходили 6–15 марта, украинские спортсмены завоевали 19 медалей: три золотые, восемь серебряных и восемь бронзовых. Украина заняла седьмое место в общекомандном зачете и третье место по общему количеству завоеванных наград.
Больше всего медалей завоевали спортсмены в парабиатлоне и паралыжных гонках: Александра Кононова (одна золотая, одна серебряная и три бронзовые), Тарас Радь (одна золотая, две серебряные и одна бронзовая) и Александр Казик с лидером Сергеем Кучерявым (одна золотая и две серебряные).
Олег Дорощук, став 21 марта чемпионом мира в помещении, вписал свое имя в историю как первый в истории украинский прыгун в высоту, которому удалось взойти на высшую ступень пьедестала именно этого турнира.