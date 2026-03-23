Зеленський нагородив паралімпійців за тріумф на зимових Іграх в Італії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменами національної паралімпійської збірної України – чемпіонами й призерами ХІV зимових Паралімпійських ігор, що відбулися в Італії, та відзначив їх державними нагородами. Про це пише УНН з посиланням на Офіційне інтернет-представництво Президента України.

Зеленський подякував спортсменам за перемоги у змаганнях і наголосив, що Україна пишається кожним і кожною з них.

Україна вдячна вам за те, що ви вкотре показуєте всьому світу, які ви є, які ми є, яка є Україна, нація незламних людей. Українці мають унікальну волю, українці сильні, українці – переможці за духом - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що українські паралімпійці мають важливі досягнення попри війну та несправедливий тиск Міжнародного паралімпійського комітету, який допустив російських спортсменів до участі у змаганнях.

Усе це вас не зламало, і це головне. Ви сильніші за все це. На цих Іграх наш прапор знову здіймався вгору. Важливо – наш гімн України знову переможно лунав. Усе це об’єднує українців, усе це об’єднує українок довкола двох емоцій: гордість і вдячність - наголосив Президент.

Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів орденами "За заслуги" І–ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІ–ІІІ ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня, медалями "За працю і звитягу" та присвоїв почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України".

На ХІV зимових Паралімпійських іграх, які відбувалися 6–15 березня, українські спортсмени вибороли 19 медалей: три золоті, вісім срібних і вісім бронзових. Україна посіла сьоме місце в загальнокомандному заліку й третє місце за загальною кількістю здобутих нагород.

Найбільше медалей вибороли спортсмени в парабіатлоні та паралижних перегонах: Олександра Кононова (одна золота, одна срібна й три бронзові), Тарас Радь (одна золота, дві срібні й одна бронзова) та Олександр Казік із лідером Сергієм Кучерявим (одна золота й дві срібні).

