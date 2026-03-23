Зеленський нагородив паралімпійців за тріумф на зимових Іграх в Італії
Президент вручив державні нагороди чемпіонам, які здобули 19 медалей на Паралімпіаді. Україна посіла третє місце за загальною кількістю нагород.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спортсменами національної паралімпійської збірної України – чемпіонами й призерами ХІV зимових Паралімпійських ігор, що відбулися в Італії, та відзначив їх державними нагородами. Про це пише УНН з посиланням на Офіційне інтернет-представництво Президента України.
Зеленський подякував спортсменам за перемоги у змаганнях і наголосив, що Україна пишається кожним і кожною з них.
Україна вдячна вам за те, що ви вкотре показуєте всьому світу, які ви є, які ми є, яка є Україна, нація незламних людей. Українці мають унікальну волю, українці сильні, українці – переможці за духом
Президент наголосив, що українські паралімпійці мають важливі досягнення попри війну та несправедливий тиск Міжнародного паралімпійського комітету, який допустив російських спортсменів до участі у змаганнях.
Усе це вас не зламало, і це головне. Ви сильніші за все це. На цих Іграх наш прапор знову здіймався вгору. Важливо – наш гімн України знову переможно лунав. Усе це об’єднує українців, усе це об’єднує українок довкола двох емоцій: гордість і вдячність
Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів орденами "За заслуги" І–ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІ–ІІІ ступенів, князя Ярослава Мудрого V ступеня, медалями "За працю і звитягу" та присвоїв почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України".
На ХІV зимових Паралімпійських іграх, які відбувалися 6–15 березня, українські спортсмени вибороли 19 медалей: три золоті, вісім срібних і вісім бронзових. Україна посіла сьоме місце в загальнокомандному заліку й третє місце за загальною кількістю здобутих нагород.
Найбільше медалей вибороли спортсмени в парабіатлоні та паралижних перегонах: Олександра Кононова (одна золота, одна срібна й три бронзові), Тарас Радь (одна золота, дві срібні й одна бронзова) та Олександр Казік із лідером Сергієм Кучерявим (одна золота й дві срібні).
