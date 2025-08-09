$41.460.15
8 августа, 15:03 • 22477 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 96472 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 101788 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 61196 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 120641 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 68951 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 50667 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 37236 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 100436 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 26173 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Зеленский может принять участие в саммите Трампа и путина 15 августа - СМИ

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту лидеров США и россии 15 августа на Аляске. Белый дом рассматривает возможность преобразования двустороннего формата в трехсторонний.

Зеленский может принять участие в саммите Трампа и путина 15 августа - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту лидеров США и россии, запланированному на 15 августа на Аляске. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.

Детали

О возможной роли главы украинского государства в саммите представителям СМИ рассказал один из высокопоставленных чиновников в Белом доме. По его словам, сейчас планирование мероприятия "пока довольно размыто", поэтому не исключено, что двусторонний формат превратится в трехсторонний.

Сам Трамп ранее утверждал, что готов встречаться с обоими президентами одновременно. Однако впоследствии говорил, что планирует "начать с России", но "может попробовать договориться о трехстороннем общении". 

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с владимиром путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждать урегулирование украинского кризиса и экономические интересы.

Ольга Розгон

