Зеленский может принять участие в саммите Трампа и путина 15 августа - СМИ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту лидеров США и россии 15 августа на Аляске. Белый дом рассматривает возможность преобразования двустороннего формата в трехсторонний.
Президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту лидеров США и россии, запланированному на 15 августа на Аляске. Об этом сообщает CBS News, пишет УНН.
Детали
О возможной роли главы украинского государства в саммите представителям СМИ рассказал один из высокопоставленных чиновников в Белом доме. По его словам, сейчас планирование мероприятия "пока довольно размыто", поэтому не исключено, что двусторонний формат превратится в трехсторонний.
Сам Трамп ранее утверждал, что готов встречаться с обоими президентами одновременно. Однако впоследствии говорил, что планирует "начать с России", но "может попробовать договориться о трехстороннем общении".
Напомним
Дональд Трамп сообщил о встрече с владимиром путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждать урегулирование украинского кризиса и экономические интересы.